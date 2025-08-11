Orbán a Harcosoknak árulta el, hogy szeptember 7-én lesz idén a kötcsei piknik

A Harcosok Klubja zárt Facebook-csoportban Orbán Viktor ezúttal is ismertette a napirendjét, majd egy eddig ismeretlen információk is megosztott a harcosaival:

„délután Fidesz-elnökségi. Asztalon az őszi politikai évad tervrajza. Szeptember 7-én kezdünk Kötcsével”, írta Orbán a hvg.hu szerint.

Ez egybecseng azzal a dátummal, ami abban az állítólagos jegyzőkönyvben szerepelt, amit Magyar Péter osztott meg, mondván egy zártkörű megbeszélésen készült Rogánéknál.

Ebben egyébként a szeptember 21-e is szerepelt, amikor is nagyszabású Harcosok Klubja-rendezvényt terveztek a Papp László Sportarénában. Valóban lesz ilyen esemény, viszont egy nappal korábban, szeptember 20-án, és a Digitális Polgári Körök találkoznak analóg formában.

Orbán Viktor és a Fidesz már 2004 óta rendszeresen megtartja a kötcsei pikniket, tavaly a miniszterelnök az általa preferált ún. gazdasági semlegességről szónokolt. Erről hosszú idő óta először egy rövid részletet is közölt.

POLITIKA harcosok klubja orbán viktor kötcse kötcsei piknik
