Öt újságíróval végzett izraeli légicsapás Gázában

Az Al-Jazeera hírcsatorna öt újságírója vesztette életét egy vasárnapi izraeli légitámadásban Gázában, közölte a tévé. A csatorna közleménye szerint a két tudósító és a három operatőr az Al-Shifa kórház közelében, egy újságírók által használt sátorban volt, amikor a támadás történt. Az Al-Jazeera szerint

előre eltervezett gyilkosság történt, Izrael levadászta az újságírókat, hogy ne tudjanak beszámolni a gázai helyzetről.

A tévétársaság közleményét követően az izraeli hadsereg elismerte, hogy

célzott csapást hajtottak végre Anas al-Sharif ellen, aki szerintük nem riporter, hanem a Hamasz egyik sejtjének vezetője volt.

Al-Sharif akkreditált újságíró volt, írja a BBC, nem sokkal halála előtt arról posztolt, hogy Izrael intenzív bombatámadást hajt végre Gázában.