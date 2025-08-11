Példátlan megállapodás: a bevétel 15 százalékát az amerikai kormányzatnak fizeti két chipgyártó, hogy exportálhasson Kínába

Az Nvidia és az AMD megállapodtak abban, hogy a Kínának eladott chipekből származó bevételük 15 százalékát az amerikai kormánynak adják, cserébe azért, hogy exportengedélyt kapjanak Kínába. A példa nélküli lépés látszólag az amerikai nemzetbiztonsági korlátozások feloldását jelenti a chipeladásokkal kapcsolatban, egyben az amerikai-kínai kereskedelmi háború enyhülésére is utal, írja a Guardian.

Az amerikai kormány évek óta igyekszik korlátozni az olyan technológiák Kínába történő szállítását, amelyeket az amerikai nemzetbiztonságra veszélyes módon lehetne felhasználni, különösen a mesterséges intelligencia fejlesztését és fegyverek működtetését lehetővé tevő chipek esetében.

Fotó: MichaelVi - stock.adobe.com

Az Nvidia chipjei a mesterséges intelligencia fellendülésének egyik fő mozgatórugói , amelyek iránt Kína és az Egyesült Államok egyaránt nagy kereslet mutatkozik. Peking többször is bírálta a chipekre vonatkozó korlátozásokat, és azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy a technológiát és a kereskedelmet „Kína rosszindulatú megfékezésére és elnyomására” használja fel. A chipek értékesítését áprilisban tiltották be Kínában, de a múlt hónapban ezt a tilalmat Trump feloldotta.

Egy amerikai tisztviselő a Reutersnek elmondta, hogy a Fehér Ház nem hiszi, hogy a H20 és az azzal egyenértékű chipek értékesítése veszélyeztetné a nemzetbiztonságot – annak ellenére, hogy korábban ezeken az okokon betiltották azokat. A BBC szerint ma viszont úgy tűnik, hogy inkább azt szeretnék, hogy Kína amerikai technológiára támaszkodjon a mesterséges intelligencia fejlesztésében.