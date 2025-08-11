Puskás-díj: bedobásból született gól az NBIII-ban

Őrület, bedobásból született találat a NBIII vasárnapi fordulójában, az MTK-Pénzügyőr meccsen. A második félidő elején, 0-0-nál lent maradt a hazaiak támadója, mire a Pénzügyőr kapusa, Steer Bence kirúgta a labdát, hogy a sérültet elássák. Az ápolást követően

Vitályos Viktor végezte el a bedobást, a vártnál nagyobb lendülettel: Steer kapus csak beleérni tudott, a labda a kapuban végezte.

Bedobásból közvetlenül nem lehet gólt szerezni a szabályok szerint, de mivel itt beleért a kapus, érvényes MTK-s találat született. A mérkőzés vége 4-0 lett.