Trump belengette, hogy nem fog semmi történni Alaszkában, az európaiak éjjel-nappal egyeztetnek Zelenszkijjel, közben Szijjártó az orosz miniszterelnök-helyettessel telefonált

Mióta Donald Trump bejelentette, hogy e hét pénteken, augusztus 15-én leül Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalni Alaszkában, az európai vezetők folyamatosan egyeztetnek a közös fellépésről.

Ahogyan Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogalmazott Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceggel folytatott telefonbeszélgetését követően:

„Éjjel-nappal egyeztetünk a kormány-, és államfőkkel, állandó kapcsolatban vagyunk”.

Zelenszkij nem sokkal korábban Narendra Modi indiai miniszterelnökkel is tárgyalt, a brit külügyminiszter pedig még a hétvégén egyeztetett az amerikai alelnökkel.

Mostanra kezd nagyjából körvonalazódni, milyen magas szintű tárgyalások előzik meg a pénteki találkozót.

Szerdán délelőtt Ukrajna legfontosabb európai partnerei egyeztetnek az ukrán elnökkel. Ehhez a csoporthoz Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Olaszország, Lengyelország, Finnország, valamint az EU és a NATO képviselői tartoznak.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, Keir Starmer brit miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök 2025 márciusában Londonban. Fotó: JUSTIN TALLIS/AFP

Rögtön a tárgyalások után a fenti államok vezetői és a szövetségek képviselői videóhívásban vesznek részt az amerikai elnökkel és az alelnökkel.

Még ugyanezen a napon, délután, szűkebb körben, szintén virtuálisan egyeztetnek Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság vezetői. Pénteken pedig Trump és Putyin.

Eddig látunk most, de a menetrend még persze változhat.

Ki mit mond?

Zelenszkij azt kommunikálja, hogy engedmények nem fogják rábírni Oroszországot a harcok leállítására, ugyanakkor szerinte „most érkezett el az a pillanat, amikor valódi esély van a békére”.

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője azt írta az X-en, hogy „transzatlanti egységre, és az Oroszországra helyezett nyomás fenntartására” van szükség a békéhez.

Trump egy hétfői sajtótájékoztatón a Putyinnal való találkozóját „feel-out-meeting-ként” (orientáló kapcsolatfelvételként) írta le. Azt is mondta, hogy felszólítja majd Putyint a háború befejezésére. A Bloomberg szerint ezzel egyértelműen lefele tolta a találkozó körüli elvárásokat.

„Megnézem a paramétereket” – mondta. „Lehet, hogy elmegyek, és azt mondom: »Sok sikert!«, és ezzel vége. Lehet, hogy azt mondom, hogy ez nem fog megoldódni.”

Azt is elárulta, hogy nem tervezi meghívni az ukrán elnököt a találkozóra, helyette egy külön Putyin-Zelenszkij tárgyalást javasol majd, amit szívesen mediálna.

Szijjártó Péter 2024-ben a NATO brüsszeli központjában. Fotó: JOHN THYS/AFP

Mindeközben Szijjártó Péter külügyminiszter az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett telefonon a közelgő csúcstalálkozóról, amely során megerősítette „Magyarország álláspontját, mely szerint az ukrajnai háborúnak nem a csatatéren, hanem a tárgyalóasztalnál van a megoldása, amit legnagyobb eséllyel egy amerikai-orosz megállapodás hozhat el”.

Szijjártó Péter – nem világos, milyen alapon – sajnálatosnak nevezte, hogy „az Európai Unió háborúpárti politikusai a péntekig hátralévő napok mindegyikét igyekeznek felhasználni arra, hogy aláaknázzák a békéhez vezető utat és ellehetetlenítsék a Trump-Putyin találkozó sikerét”.

A Fox News korábban arról írt, hogy Putyin eredetileg Magyarországot javasolta a találkozó helyszínéül. (via Bloomberg, MTI)