Trump közbiztonsági vészhelyzetet hirdetett Washingtonban, kivezényeli a gárdistákat az utcákra

„Ma Washington felszabadul”, írta Truth Social oldalára Donald Trump amerikai elnök. Hozzátette: a bűnözés, a kegyetlenség, a mocsok és a söpredék eltűnik. „Én újra naggyá teszem a fővárosunkat”.

Döntését sajtótájékoztatón is ismertette, amiről a The Guardian is beszámolt. Azt mondta, „történelmi lépést” jelent be a „főváros visszavételére”, amivel kapcsolatban Columbia kerületi önkormányzati törvényének 740. szakaszára hivatkozik , amely a washingtoni rendőrséget közvetlen szövetségi ellenőrzés alá helyezi. Hozzátette, hogy a nemzeti gárdát a „törvény és a rend helyreállításának” elősegítésére veti be.

Fotó: BRYAN DOZIER/NurPhoto via AFP

Fővárosunkat erőszakos bandák és vérszomjas bűnözők lepték el, akik vad fiatalokat, bedrogozott őrülteket és hajléktalanokat toboroznak, és ezt nem engedhetjük meg újra, mondta Trump.

Majd olyan grafikonokat mutatott be, ami szerint Washington D.C. bűnözési rátája rosszabb, mint például Bagdadban, Panamavárosban, Brazíliavárosban és Bogotában.

Pedig az igazságügyi minisztérium szerint 2024-ben 30 éves mélypontra esett a városban az erőszakos bűncselekmények száma. 2023 és 2025 júniusa között az autólopások száma 75 százalékkal csökkent, a gyilkosságok száma 65 százalékkal csökkent, csak az idei év első felében az előző év azonos időszakához képest 19 százalékos volt a csökkenés.

A rendőrség irányítását Trump Pam Bondi főügyészre bízta. Kezdetben a kormányzat 800 gárdistát fog Washingtonban állomásoztatni, de elmondása szerint szükség esetén még többet is kirendelnek majd.

Mindeközben a Fehér Ház közelében mintegy 200 tüntető gyűlt össze, hogy a gárdisták megjelenése és Trump terve ellen tiltakozzon. Szerintük Trumpot nem a biztonság, csak az irányítás érdekli.