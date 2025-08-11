Újabb rossz hír a hazai akkugyártásból: a korábbinál is rosszabbul megy a gödi Samsungnak

A legfrissebb adatok szerint folytatódott a gödi akkugyár, a Samsung SDI borzalmas sorozata: a cég akkugyártásból származó bevétele a második negyedévben 2022 óta nem látott mélypontra zuhant, írja a Telex. A cégnek a korábbi vaskos nyereségek után idén április és július között 112 milliárd forintos mínuszt csinált; igaz, ez egy hajszállal jobb az első negyedéves 117 milliárdos veszteségnél. A forgalma viszont tovább zuhant, az 1387 milliárdos, 2023 őszén elért csúcs után már 770 milliárd forint alatt zárt. Ennél rosszabb forgalmi mutatót 2021 nyarán produkáltak.
Az SK forgalma is messze volt a 2023 tavaszán elért 962 milliárdos csúcstól, de már jócskán túllendült a tavaly nyári, 370 milliárd körüli mélypontról is: 548,6 milliárd forint volt az utolsó negyedévben. Az előző negyedéves 77 milliárd forint után így már csak 17 milliárd forint volt a veszteségük. Sokatmondó adat, hogy ennél csak két jobb negyedévük volt a működés kezdete óta, egy nem egészen ötmilliárdos veszteséget hozó 2023 végi, valamint a tavalyi harmadik negyedév, ami az egyetlen nyereséges időszak volt a 6,24 milliárdos plusszal.