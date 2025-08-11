Visszalép a DK kecskeméti képviselőjelöltje, a döntése indoklása valamennyi DK-snak üzenet lehet

„Egy nehéz, ám annál felelősebb döntést hoztam meg. Hosszas vívódás után úgy határoztam, visszalépek a jelöltségemtől”

– írja hétfő délelőtt közzétett Facebook-posztjában Várkonyi Zoltán, aki tavaly decemberben fogadta el a felkérést, hogy legyen a DK kecskeméti jelöltje a jövő tavaszi parlamenti választáson.

Azt írja, hogy bár sosem volt a DK tagja, baloldali elveket vall, és 18 éves kora óta a baloldalra szavaz. Viszont szerinte az ország felelős politizálás most „nem tűr meg semmilyen kockázatot. A tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsük. Nem állhatok a változás útjába.”

Azt is írja, nem lehetek ő az, aki a szavazatok megosztásával véletlenül is segíti azt a kormányt, amely ellen egész életében küzdött. Szerinte az indulása rontaná a legesélyesebb ellenzéki jelölt győzelmi esélyeit. Azt gondolja:

„ez a lépés példaként szolgálhat másoknak is: most nem az egyéni érdekek és az egzisztenciák a fontosak hanem az egységes fellépés”.

A 2022-es parlamenti választáson a fideszes Salacz László 59,02 százalékkal simán szerzett mandátumot a kecskeméti 1. számú választókerületben, ahol Várkonyi indult volna. Az akkori összellenzéki jelölt 28,98 százalékot szerzett, az egyéni mandátumot egyébként 1998 óta mindig a fideszes jelölt nyeri ebben a körzetben. A tavalyi EP-választáson a város egészében nagyon kiegyenlített volt a verseny a Fidesz-KDNP és a Tisza között: a kormánypárti páros 38,9 százalékot kapott, míg Magyar Péter pártja 37,71 százalékot.

A DK azt tervezi, hogy mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet, a nagy többségüket, mintegy kilencven politikusukat már be is mutatták. A Tisza november végére ígéri saját jelöltjeinek a megnevezését, Magyar Péter korábban kizárta az együttműködés lehetőségét az „óellenzék” tagjaival.

Frissítés!

A Várkonyit indítani tervező DK a visszalépés bejelentése után közleményben reagált arra. Azt írták: Várkonyi a „gyenge teljesítménye, alkalmatlansága miatt nem lehet a továbbiakban a DK képviselőjelöltje”. A párt szerint a múlt héten ők közölték vele, hogy nem számítanak rá jelöltként, és új jelöltet indítanak helyette. A DK szerint Várkonyi „»érvelése« nyilván hamis, hiszen nem kívánt visszalépni, a DK döntött arról, hogy új, valóban alkalmas jelöltet keresünk a körzetben”.

A DK továbbra is azt mondja: minden egyéni választókerületben jelöltet fog állítani, mint írják: „jelenleg nekünk van az összes párt közül a legtöbb bejelentett jelöltünk”. A párt népszerűsége a felmérések szerint a parlamentbe jutás küszöbének környékén van.