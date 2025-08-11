Zelenszkij szerint Putyin megpróbálja átverni az amerikaiakat

„Folyamatosan kapcsolatban van a stábunk Washingtonnal, egy napra sem szakítjuk meg a kommunikációt arról, hogy hogyan lehet valódi béke Ukrajnában. Az oroszok szándékát értjük, megpróbálják megvezetni az Egyesült Államok. Nem fogjuk engedni” - jelentette ki az ukrán elnök vasárnap esti videóüzenetében. Volodimir Zelenszkij figyelmeztetett:

„Mind látjuk, hogy Oroszország eddig egyetlen valódi lépést sem tett a békéhez.”

Szerinte Putyint csak még szigorúbb szankciókkal lehet megfékezni. Megjegyezte, hogy nagyra becsüli Donald Trump béke iránti eltökéltségét.

Fotó: GENYA SAVILOV/AFP

Zelenszkij csak utalt arra, hogy a területcserét továbbra sem tartja elfogadhatónak.

„Meg fogjuk védeni országunkat és függetlenségünket. Mindent, ami Ukrajnát érinti, azt Ukrajnával kell megvitatni”

- mondta.