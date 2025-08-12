11 kilométeresnél mélyebb orosz áttörés Pokrovszk felett

Régen látott gyors és mély orosz áttörés bontakozik ki Ukrajna keleti részén Donyeck megyében, Pokrovszktól északra Dobropillia irányában. Nem hivatalos ukrán jelentések is megerősítették, hogy az orosz csapatok sikeresen előrenyomultak a Dobropillia–Kramatorszk autópálya felé, ami idáig az ukrán logisztika és utánpótlás egyik fontos útvonala volt, és több közeli települést is elfoglaltak hétfőn.

Az előrehaladás mértéke 24-48 óra alatt legalább 11 kilométeres, de lehet, hogy az elmúlt órákban még nagyobb lett. Egyelőre nem világos, hogy milyen szintű áttörésről, csak kisebb egységekről vagy nagyobb csapatokról is szó van, de ez potenciálisan rendkívül veszélyes a donbaszi ukrán védelem számára:

az oroszok ezzel a művelettel egyszerre folytathatják Pokrovszk északi átölelését, veszélyeztethetik Konsztantyinivkát, és próbálhatják meg kettévágni az ukrán erőket a Donbaszban.

A tavasz óta az orosz offenzívát igyekeznek kiterjeszteni Pokrovszk és Kosztyantynivka között. Augusztusban ez drámaian felgyorsult, az orosz drónok már a kulcsfontosságú ukrán logisztikai útvonalként használt autóutat is elérték. A DeepState ukrán katonai elemzői oldal jelentése szerint az orosz csapatok az elmúlt napokban fokozták az előrenyomulásukat Dobropillia irányába, és már elérték a Dobropillia-Kramatorszk autóutat is, amit a közelmúltig rendszeresen használt az ukrán civil és katonai forgalom is.

A nagyrészt open source forrásokból dolgozó DeepState a nyílt adatokból és az ukrán egységek nem hivatalos beszámolóiból összeállított térképe már azt mutatja, hogy az utat már nemcsak az orosz drónok lövik be, hanem a csapatok hétfőn azt fizikailag is elérték.

Eszerint az orosz erők előrenyomultak Kucseriv Jar, Zolotyi Kolodiaz és Vesele városokba, ahol a jelentések szerint igyekeznek megszilárdítani a pozícióikat egy megerősített offenzíva érdekében. Az orosz csapatok az autóút túloldalán fekvő Petrivkában és Novovodianéban is megpróbálják megvetni a lábukat. Mint az ukrán oldal figyelmeztet: ha az oroszoknak ez sikerül, és az offenzíva folytatódik, fennáll a veszélye, hogy Dobropillia gyorsabban esik el, mint Pokrovszk.

Az elmúlt hetek a Donbaszban mindenekelőtt a fontos ukrán erődnek számító Pokrovszk elleni csata előkészítéséről, az orosz körbeölelésről és betörésekről szóltak.

„Jelenleg mindenki úgy gondolja, hogy Pokrovszk a nyári orosz offenzíva legfontosabb célja a Donbaszban. Emögött az az érv, hogy ha Trumpnak sikerül valami tűzszünetet kialkudnia, akkor egy nagy győzelemmel zárhatják le az oroszok a háborút, amennyiben szeptember végéig elfoglalják a várost. Azonban amennyiben az oroszok úgy értékelik, hogy nem lesz értelmezhető tűzszünet, úgy elképzelhető, hogy a hadműveleti fő csapásirányt áthelyezik Pokrovszk és Kosztyantyinyivka közé”

- írta a napokban Takács Márk katonai elemzésében.

A friss hírek alapján úgy tűnik, hogy az oroszok végül már most az utóbbi opció mellett döntöttek, és Pokrovszk és Kosztyantyinyivka között támadnak, ide helyezték át a hadműveleti főcsapás irányát, és könnyen lehet, hogy megtalálálták az ukrán védelem gyengeségét.

A kérdés, hogy most mennyire tudják stabilizálni a pozícióikat és kiszélesíteni az orosz betörést, ami már legalább 11-12 kilométer mély, ami a sok tekintetben állóháború jellegű konfliktusban nagyon jelentősnek számít.



„A helyzet meglehetősen kaotikus, mert az ellenség, miután réseket talált a védelemben, mélyebbre nyomul, gyorsan megpróbálja megvetni a lábát, és csapatokat gyűjt a további előrenyomulás érdekében”

- írja a helyzetről az ukrán Deepstate. Az ukrán oldal szerint az ukrán parancsnokság egyelőre nem ismerte el nyilvánosan a probléma súlyát, de a a harctérről származó beszámolók nagyon rossznak festik le ukrán szempontból a helyzetet:

„Miközben egy adott dandár parancsnokságában egyesek vagy nem értik a probléma mértékét, vagy a helyzetet „ellenőrzött állapotként” állítják be, a katonák, akik valójában tartják a vonalat, és megpróbálják megérteni, mi történik, ezzel nem értenek egyet”

- írják.