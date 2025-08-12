A Soproni Sörnapok szervezője szerint spórolásból mondták le a Punnany Massif fellépését

Vasárnap írtuk meg, hogy öt nappal azután, hogy Tusványoson kormánykritikus megnyilvánulások kíséretében léptek fel, szerződést bontott a Punnany Massiffal a Soproni Sörnapok nevű fesztivál. A rendezvény szervezője, a Soproni Városmarketing Nonprofit Kft. vezetője most nyilatkozott a Telexnek, és azt állította, költségcsökkentés miatt született ez a döntés.

Az előadói és alvállalkozói költségek folyamatos és nagymértékű emelkedése,

valamint a rendelkezésre álló források csökkenése miatt eredeti terveinkkel

ellentétben, rendezvényünket idén végül a korábbiaknál kisebb színpadon, rövidebb műsoridővel, a város Főterén tartjuk meg

– írta Kuslics Balázs, aki szerint a Punnany Massif fellépésének lemondása az ő döntése volt és a költségek csökkentése miatt döntött így. Kuslics Balázs továbbá azt írta, a bizonytalanságok miatt szinte az összes fellépővel csak az elmúlt két hétben kötöttek szerződést – a Punnany Massif volt gyakorlatilag az egyetlen zenekar, amelyet még korábban, tavasszal kerestek meg egy másik rendezvény miatt, az egyeztetési nehézségek miatt maradtak végül az augusztusi időpontban. A Soproni Városmarketing Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint az átszervezéssel közel 14 millió forintot spóroltak, a rendezvény összesen körülbelül 27 millió forintból jön majd ki.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Arra a kérdésre, hogy volt-e köze a döntésnek a politikai véleménynyilvánításához, Kuslics így válaszolt:

Ingyenes szabadtéri rendezvényeink mindig is mentesek voltak a pártpolitikai üzengetésektől, pártpolitikai jelképek pedig sem a színpadon, sem a nézőtéren nem jelentek meg. Célunk továbbra is az, hogy vallási, etnikai és politikai hovatartozás nélkül mindenki jól érezhesse magát a rendezvényeinken.

Korábbi cikkünkben megírtuk, hogy Soproni Városmarketing Nonprofit Kft. száz százalékban önkormányzati tulajdonú cég, jelenlegi ügyvezetője az a Kuslics Balázs, aki korábban a városháza sajtófőnöke volt. Korábban megkerestük a soproni polgármester, Farkas Cipriánt arról, hogy tényleg ő hozta-e meg a döntést, továbbá arról is, mennyi pénzt bukott ezzel a város. Forrásunk szerint ugyanis a szervezőknek 1 millió forintjukba került, hogy kiléptek a már aláírt megállapodásból. Erre azonban nem kaptunk választ.

A Punnany július 24-én úgy lépett fel a Fidesz erdélyi házi fesztiválján, hogy Felcser Máté, a Punnany egyik alapítója a pólóján a NER által 2016-ban beszántott Népszabadság logóját viselte. Eljátszották egy erősen kormánykritikus számukat is, miközben a háttérben több kisebb párt, így például a Jobbik, a Párbeszéd, valamint a Fidesz szatellitpártja, a KDNP áthúzott logója volt látható.