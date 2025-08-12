A szuverenista Magyarország egyedüli tagállamként nem írta alá az EU-s nyilatkozatot arról, hogy az ukrán nép szabadon dönthet a jövőjéről

Közös nyilatkozatot adtak ki az Európai Unió tagállamainak vezetői az Európai Tanácsban Ukrajnáról, melyben egyszerre üdvözlik Donald Trump erőfeszítéseit a béke érdekében, és hangsúlyozzák, hogy egy igazságos és tartós békének tiszteletben kell tartania a nemzetközi jogot, a függetlenség, a szuverenitás, a területi integritás és a nemzetközi határok erőszakkal történő megváltoztatásának tilalmára vonatkozó elveket.

A nyilatkozatot azonban a 27 uniós tagállam közül csak 26 írta alá, a kivétel Magyarország, mely nem csatlakozott a közös állásfoglaláshoz.

Az EU26 a nyilatkozatban azt hangsúlyozta, hogy az ukrán és európai biztonsági érdekeknek minden megállapodás részét kell képezniük; hogy az ukrán népnek beleszólása kell legyen a jövőjébe; és hogy „egy önmagát hatékonyan megvédeni képes Ukrajna szerves részét képezi minden jövőbeli biztonsági garanciának” - emeli ki a Politico.

Mint írják: az uniós szintű nyilatkozat lényegében annak a vasárnapi állásfoglalásnak a szélesebb támogatása, melyet eredetileg Macron, Meloni, Merz, Starmer, Tusk és von der Leyen adott ki.

„Ukrajna népének szabadon kell döntenie a jövőjéről. Az ukrajnai béke útját nem lehet eldönteni Ukrajna nélkül. Érdemi tárgyalások csak tűzszünet vagy az ellenségeskedés csökkentése keretében folyhatnak le. Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja szélesebb körű következményekkel jár az európai és a nemzetközi biztonságra nézve. Osztjuk azt a meggyőződést, hogy a diplomáciai megoldásnak meg kell védenie Ukrajna és Európa létfontosságú biztonsági érdekeit”

- áll a közös nyilatkozatban, mely arra is kitér, hogy Ukrajna alapvető joga, hogy saját maga döntsön a sorsáról, és hogy az Európai Unió továbbra is támogatni fogja Ukrajnát az uniós tagság felé vezető úton.

Arról, hogy a magyar kormány miért nem támogatta a nyilatkozatot, eleinte csak Szijjártó Péter hétfői posztjából lehetett kiindulni ugyanakkor, amit a magyar külügymoiniszter azután tett ki, hogy az orosz miniszterelnök-helyettessel egyeztetett. Ebben Szijjártó arról írt, hogy Magyarország megpróbálja megakadályozni „a csúcstalálkozót ellehetetleníteni, megnehezíteni próbáló brüsszeli törekvéseket”:

Kedd reggel aztán Orbán Viktor is kitett egy posztot, amit azzal indít, hogy

„mielőtt az európai liberális-mainstream kórus újra rákezd a „Putyin bábja” nótára, szeretném megosztani, miért NEM tudtam támogatni a nyilatkozatot Magyarország nevében.

Orbán szerint ő azért nem támogatta a közös európai állásfoglalást, mert:

A nyilatkozat feltételeket próbál szabni egy olyan tárgyalásnak, amelyre az EU vezetőit meg sem hívták. Már önmagában is szomorú, hogy az EU partvonalra szorult. Ennél csak az lenne rosszabb, ha még utasításokat is osztogatnánk a kispadról. Az egyetlen ésszerű lépés az EU vezetői részéről az, ha az amerikai–orosz találkozó példáját követve kezdeményezzük egy EU–Oroszország csúcstalálkozó összehívását.

Orbán Viktor szerint tehát az EU azért ne próbáljon meg hatással lenni a tárgyalásokra, mert szomorú, hogy nincs elég hatása, ezért önálló csúcstalálkozót kezdeményezzen (bár sajnos nincs hatása).