Amikor hibázunk, azt magunktól tesszük

Mi az isten van ezzel a 444–Kutyapárt-sztorival?

Sokan feltették ezt a kérdés az elmúlt napokban, személyes hevülettől függően akár lényegesen durvább formában is. Miért vív Facebook-háborút a hegyvidéki polgármester a 444 ellen, mi történik itt?

A témában eddig két cikk jelent meg Keller-Alánt Ákostól, ezek közül az első kavart komoly vihart. Olyan vihart, amiről, úgy érezzük, érdemes beszélnünk olvasóinknak, még ha némi késéssel is. Olyan formában, ahogy nem szoktunk.

Vannak egyszerű esetek. Ha egy sztorival minden rendben, csak egy politikus őrjöng utána, azzal egy újságnak nincs dolga. Ha egy sztoriról kiderül, hogy teljesen benézte egy lap, akkor nincs mit tenni, azt helyre kell hozni.

De mi van akkor, ha egy cikk a kettő között van? Hogyan lehet egy ilyen ügy árnyalatairól beszélni a hisztérikus közhangulatban, amikor minden, akár részleges tévedés beismerése a gyengeség jele, amire trollhadseregek készek ráugrani, és egyébként is csak magyarázkodásnak tűnik az egész? Gondolkodtunk ezen, de nem jöttünk rá a tökéletes megoldásra. Így marad az, hogy nem aggódunk, mi tökéletes megoldás, és mi nem, egyszerűen megpróbáljuk elmondani az olvasóinknak, hogy mi van, mert nekik viszont tartozunk ezzel.

Tehát: a XII. kerületben valóban van politikai konfliktus. Ennek a politikai konfliktusnak fontos része az átvilágítási bizottság leszavazása. És vannak kerületi kritikák Kovács Gergely polgármesteri működésével, és kifejezetten az előző korszak ügyeinek feltárásával kapcsolatban is.

Az erről szóló cikkünkben viszont szerepelnek olyan megállapítások, amik úgy mennek messzebb ennél, hogy közben nincsenek kellően alátámasztva. Ahhoz pedig, hogy komoly állítások egy újságcikkben megjelenjenek, azokat alá kell tudni támasztani.

Ezzel máris az árnyalatoknál tartunk, de hogy ne is maszatoljuk el teljesen, emeljük ki ezek közül a legfontosabbat. Igen, szerzőnk forrásai szerint Tiborcz István látogatásának időpontja után akadt meg a hegyvidéki ügyek feltárása, tehát nem alap nélkül írt erről. De közben azért sokan vannak olyanok, akik szerint a kettőnek nincs köze egymáshoz. Egy ilyen jelentőségű összefüggést akkor lett volna helyes megjelentetni egy újságcikkben, ha ezt tényleg meggyőzően alá is tudjuk támasztani a nyilvánosság felé. Bármi derül ki erről az ügyről még a jövőben, az mindenképp igaz, hogy ezt az eredeti cikkünk nem tudta megtenni. Ez hiba volt, elnézést kérünk.

Olvasóink joggal várják azt, hogy a nálunk megjelenő sztorikban szereplő állítások biztos lábakon álljanak. Lehetne itt arra hivatkozni, hogy a sztorijaink elsöprő többségére ez igaz is, hiszen az elmúlt években számos nagy hatású cikket publikáltunk komoly hiba nélkül. Volt, ami a köztársasági elnök, volt, ami a BKV-vezér és volt, amit a V-Híd vezérigazgatójának pozíciójába került. Rengeteg olyan anyag jelent meg a 444-en, ami sértette a gazdasági és politikai hatalom érdekeit, nem kevés pénzt, ügyvédi munkaórát áldoztak arra, hogy fogást találjanak rajtunk. Nem sikerült. A legmeredekebb sztorijaink is megálltak.

Ettől még a 444-et emberek készítik. Ezeken a sztorikon szerzők és szerkesztők dolgoznak. Szerzők, akik megszerzik és összerendezik az információkat, és szerkesztők, akik jellemzően menet közben is segítik a munkát, az elkészült szövegeket pedig ellenőrzik. És előfordul, hogy ezek az emberek nem mindent csinálnak teljesen jól, ahogy ebben az esetben és az elmúlt hetekben egy másik ügyben is történt.

Ezekben a napokban leginkább azon dolgozunk, hogyan szervezzük meg jobban a munkánkat, hogy ilyesmi kisebb valószínűséggel történjen. Béna corporate szövegnek hangzik, mégis őszintén tudjuk mondani: tényleg azon dolgozunk, hogy jobbak legyünk.

Mindezzel együtt is nehéz amellett elmenni, amit Kovács polgármester művelt a cikk megjelenése óta Facebookon. A cikk kritikájához természetesen joga van, még ha dokumentált módon lett is volna lehetősége részletesen válaszolni minden kérdésre a megjelenés előtt.

Ezután viszont nemcsak kritizált, hanem a szerző személyét vette célba 75 ezer követős Facebook-oldalán, újabb és újabb posztokban. Amivel az csak az egyik probléma, hogy a kollégánkat támadja, de mit üzen ezzel bárkinek, akinek kritikája van a működésével kapcsolatban? Erre számíthat az, aki Kovács számára kellemetlen információt hozna nyilvánosságra? A polgármester nyilvánosan mutatott viselkedése után könnyebben el lehet képzelni, miért nyilatkozott több forrás csak név nélkül.

Ez a politikusi működés persze nem egyedi. Mostanra a legtöbben rájöttek, hogy elkötelezett követőtáborukat fegyverként tudják használni a kritikus hangok ellen, ha hibázik épp egy újság, ha nem.

Magyar Péter másfél éve következetesen alkalmazza ezt bármilyen újságíróval szemben, aki neki nem tetsző dolgot ír, a 444-et például vádolta már a rogáni propaganda közvetítésével és a DK támogatásával is.

Gyurcsány Ferenc tavaly nyáron egyenesen politikai ellenfelének nevezte a 444-et, a Fidesz pedig… hát, velük sem mondható felhőtlennek a viszonyunk.

Orbán elhiteti a közönséggel, hogy a független sajtó idegen érdekeket szolgál, majd törvénnyel akarta korlátozni a munkánkat. Magyar a legtöbb vele szemben felmerülő kritika, vagy számára nem megfelelő tudósítás mögött politikai hátszelet láttat, Gyurcsány politikai ellenfélként jelölte meg a 444-et, Kovács azt írja, hogy „Ákos megkapta feladatnak a lejáratásomat”. Különböző szintű dolgok ezek persze, de az elképzelés mögöttük hasonló.

Őszinte érdeklődéssel hallgatnánk meg egy logikus magyarázatot arról, hogyan tudna a 444 ennyi politikai célt egyszerre szolgálni. Vagy ha bárki észszerűbb megfejtést tudna kitalálni annál, ami egyébként a valóság: hogy mindenféle üggyel foglalkozunk, amit közérdekűnek tartunk, és a legtöbb politikusnak ez nem tetszik, sőt, politikai támadásnak is állítják be mindezt. Ami természetesen nem igaz.

Újság vagyunk, végezzünk a dolgunkat. Előfordul, hogy hibázunk. A hibákért megérdemeljük a kritikát, és azon vagyunk, hogy a jövőben ez a lehető legritkábban forduljon elő.

Köszönjük a megtisztelő figyelmet, megyünk tovább.