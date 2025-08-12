Az Ellenpont nevű új lap vezetője lett az Origo egykori főszerkesztője, Gábor László

Média
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Gábor László, az Origo korábbi főszerkesztője a szintén Mediaworks érdekeltségbe tartozó új lap, az Ellenpont vezetője lett – írja a Telex.

Fotó: Németh Dániel/444

Gábor László 2017 és 2024 között vezette az egyik leglátogatottabb online lapot, a keze alatt az Origo az egyik legdurvább propagandafegyverré vált. A címlapjáról egyszerre ömlik a szoftpornó és az oroszpárti propaganda, néha pedig még a Kreml szóvivőjénél is putyinistábbak voltak. Amikor a bíróság egy becsületsértési ügyben számonkérte volna egy origós cikk miatt, a főszerkesztő rendőrségi tanúvallomásában azt állította, nem tudja, ki írta a lejárató cikket, sem azt, hogy ki döntött annak megjelentetéséről.

Az új lap a múlt héten indult el, az eddig megjelent cikkek nem okoznak nagy meglepetést, a lap simán beleillik a kormánypropagandába, a fő téma Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij. A felelős szerkesztő köszöntője szerint az Ellenpont nem hírportálként fog működni, de „biztosan nem fogjuk megállni, hogy a bohóc és társai néhány égbekiáltó aljasságára vagy szánalmas szerencsétlenkedésére olykor ne reagáljunk”. Az újság impresszumában egyelőre hat munkatárs szerepel: a két exfidelitasos, Both Hunor operatív vezető és Bordács Bálint főszerkesztő-helyettes, illetve Szalai Szilárd vezető szerkesztő, Pongrácz B. Csaba vezető kutató, Turi Zoltán szerkesztő és Vági Barbara szerkesztő.

Média propaganda origo gábor lászló újság mediaworks ellenpont
Kapcsolódó cikkek

Egy korszak vége: már nem Gábor László az Origo felelős szerkesztője

Elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy az egyik legolvasottabb hírportál az egyik legdurvább propagandafegyverré vált.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Távozik az Origo tartalomigazgatója

Az elmúlt másfél évben György Bence vezette a fideszes irányítás alá került lapot. Utódja Gábor László lesz.

Horváth Bence
Média

A keresztény-konzervatív sajtó áll, mint a cövek, a szexi kormánypropaganda formás popsijáért sokan még egy verést is elfogadnának – képek

Rogán Antalék rendszeresen olyat villantanak, hogy azért már megérte nemzeti kézbe venni az Origót. Végre eljutnak hozzánk azok a családbarát, normalitáspárti hírek is, amiket az újság a polgári fordulata előtt elhallgatott…

Herczeg Márk
Média

A világháború kirobbanó formában van, az Origót aztán nem lehet majd azzal vádolni, hogy nem szólt

A szereposztás: a Nyugat, Amerika, az EU és a NATO az ukránokkal karöltve fenyegetnek és provokálnak. Az ukrán földön állomásozó Oroszország eközben védekezik, legfeljebb reagál a provokációra és őrzi a békét.

Haszán Zoltán
háború

Keletről előzi az orosz propagandát az Origo

Keményebben reagáltak, mint a Kreml.

Czinkóczi Sándor
háború

Az Origo főszerkesztője állítólag nem tudja, hogy ki ír és jelentet meg lejárató cikkeket a lapjában

A bíróság erre hivatkozva szüntette meg az eljárást a becsületsértési perben, amit Donáth Anna indított az Origo ellen az őt lejárató cikkek miatt.

Király András
POLITIKA

Két volt fidelitasos igazolt újságírónak az Origóhoz

Akit megvertek a Fidelitas disznóvágásán és aki harmadannyi szavazatot kapott 2014-ben, mint egy szocialista.

Szily László
Média