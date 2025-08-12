Az Ellenpont nevű új lap vezetője lett az Origo egykori főszerkesztője, Gábor László

Gábor László, az Origo korábbi főszerkesztője a szintén Mediaworks érdekeltségbe tartozó új lap, az Ellenpont vezetője lett – írja a Telex.
Gábor László 2017 és 2024 között vezette az egyik leglátogatottabb online lapot, a keze alatt az Origo az egyik legdurvább propagandafegyverré vált. A címlapjáról egyszerre ömlik a szoftpornó és az oroszpárti propaganda, néha pedig még a Kreml szóvivőjénél is putyinistábbak voltak. Amikor a bíróság egy becsületsértési ügyben számonkérte volna egy origós cikk miatt, a főszerkesztő rendőrségi tanúvallomásában azt állította, nem tudja, ki írta a lejárató cikket, sem azt, hogy ki döntött annak megjelentetéséről.
Az új lap a múlt héten indult el, az eddig megjelent cikkek nem okoznak nagy meglepetést, a lap simán beleillik a kormánypropagandába, a fő téma Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij. A felelős szerkesztő köszöntője szerint az Ellenpont nem hírportálként fog működni, de „biztosan nem fogjuk megállni, hogy a bohóc és társai néhány égbekiáltó aljasságára vagy szánalmas szerencsétlenkedésére olykor ne reagáljunk”. Az újság impresszumában egyelőre hat munkatárs szerepel: a két exfidelitasos, Both Hunor operatív vezető és Bordács Bálint főszerkesztő-helyettes, illetve Szalai Szilárd vezető szerkesztő, Pongrácz B. Csaba vezető kutató, Turi Zoltán szerkesztő és Vági Barbara szerkesztő.
Rogán Antalék rendszeresen olyat villantanak, hogy azért már megérte nemzeti kézbe venni az Origót. Végre eljutnak hozzánk azok a családbarát, normalitáspárti hírek is, amiket az újság a polgári fordulata előtt elhallgatott…
A szereposztás: a Nyugat, Amerika, az EU és a NATO az ukránokkal karöltve fenyegetnek és provokálnak. Az ukrán földön állomásozó Oroszország eközben védekezik, legfeljebb reagál a provokációra és őrzi a békét.
A bíróság erre hivatkozva szüntette meg az eljárást a becsületsértési perben, amit Donáth Anna indított az Origo ellen az őt lejárató cikkek miatt.
Akit megvertek a Fidelitas disznóvágásán és aki harmadannyi szavazatot kapott 2014-ben, mint egy szocialista.