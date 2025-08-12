Budapesten döntötte meg a rúdugrás világcsúcsát Armand Duplantis

A kétszeres olimpiai és világbajnok, háromszoros Európa-bajnok Armand Duplantis 629 centis, új világcsúcsot jelentő ugrással nyerte meg a férfi rúdugrást a budapesti Gyulai István Memorialon – írja a Nemzeti Sport Online.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

A svéd sztár pályafutása során 13. alkalommal döntötte meg a világcsúcsot, az előző, 628-as rekordját szinte napra pontosan két hónapja ugrotta. A verseny végén a görög Emmanuil Karalisszal harcolt Duplantis, aki a 611 cm átugrásával lényegében megnyerte a versenyt, a görög két rontott kísérlet után 616-on már nem próbálkozott. A svéd viszont ráment a világcsúcsra, és 629-re állíttatta a lécet. Először még leverte, másodikra viszont már átugrotta.

A bronzérmet az ausztrál Kurtis Marshall szerezte meg, a magyar Böndör Márton a hetedik helyen végzett a Nemzeti Atlétikai Központban.