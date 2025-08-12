Fogalmazást kell írnia a nyilvános kivégzéseket tervező győri diáknak, az eljárást felfüggesztették

Három évre feltételesen felfüggesztette az eljárást az ügyészség azzal a győri diákkal szemben, akit még év elején tartóztatott le a TEK, miután az FBI hívta fel a figyelmüket a kamaszra, aki muszlimokat, feketéket és LMBTQ-embereket akart megölni február 1-jén.

A 15 éves fiú letartóztatása után nevelőintézetbe került, öt hónap után engedték ki, majd egy hónapig házi őrizetben volt. Ügyvédje szerint az alábbi feltételekkel került szabadlábra:

Többek között írnia kell egy tízezer karakter terjedelmű fogalmazást arról, hogy a cselekményének milyen hatása volt önmagára és családjára, illetve fejtse ki, hogy számára mit jelent a béke és az együttélés, valamint, hogy a jövőben milyen tényezők ösztönzik majd arra, hogy tartózkodjon az ismételt bűnelkövetéstől. Emellett pszichoterápiás kezelésen kell részt vennie, illetve törekednie kell a tanulmányai folytatására. A pártfogó felügyelőnek meg kell mutatnia a közösségimédia-oldalait, megosztásait, kommentjeit. De nem tölthet le és nem használhat titkosított kommunikációs alkalmazásokat sem

– mondta a Blikknek dr. Lichy József.

A lap megjegyzi, hogy feltételes ügyészi felfüggesztés akkor alkalmazható, ha fiatalkorú gyanúsított esetében a nyomozás 8 év szabadságvesztésnél nem súlyosabb büntetéssel büntetendő bűncselekmény miatt van folyamatban, és a jellegére, az elkövetés módjára és a gyanúsított személyére tekintettel a feltételes felfüggesztéstől a fiatalkorú helyes irányú fejlődése várható.

Az intézetben is tanult, így onnan folytathatja szeptembertől az iskolát, ahol a társai. Várja már, hogy visszatérhessen. Semmiféle előkészülete nem volt a cselekményének, „csak” egy meggondolatlan írásról van szó. Ezzel nem szabad viccelni, és ezt most már ő is érti

– mondta a fiú apja. (via Blikk)