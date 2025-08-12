Három évig lakott együtt a halott bátyjával egy olasz férfi

Angelo Spreafico a feltételezések szerint három éve halhatott meg, ám erről a hatóságokat senki sem értesítette, a férfit pedig már évek óta nem látták szomszédai, akik végül értesítették a rendőrséget. Az eset az észak-olaszországi Lecco tartományban található Galbiate nevű településen történt, ahol az elhunyt egy házban lakott az öccsével.

Fotó: MATTEO DELLA TORRE/NurPhoto via AFP

Az 1963-ban született Angelo valószínűsíthetően természetes okokból halt meg, négy évvel fiatalabb öccsét pedig kihallgatják a hatóságok, és tőle várják a választ a kérdésre, miért nem értesített senkit a halálesetről. A mumifikálódott holttestet boncolásra vitték, hogy kiderüljön a halál oka. (via LeccoToday)