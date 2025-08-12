Kiemelt beruházásokká nyilváníthatják az Otthon Start program keretében épülő lakótelepeket

„Nemzetgazdaságilag kiemelt minősítést kapnak azok a lakásépítési nagyberuházások, amelynek lakásai megfelelnek a 3 százalékos hitel feltételeinek” – hangzott el a múlt heti kormányinfón, és most meg is jelent az erről szóló kormányrendelet.

Ennek értelmében minden beruházás, amely legalább 250 lakás megépítését célozza, és amelynél a lakások legalább 70 százaléka megfelel az Otthon Start Program feltételrendszerének, kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válhat, ezáltal gyorsított engedélyezési eljárással szerezhet építési engedélyt. A beruházások vizsgálatát az Otthon Start Programiroda fogja végezni az Építési és Közlekedési Minisztérium részvételével – derül ki a Miniszterelnökség közleményéből.

Fotó: Németh Dániel/444

A kormány ezúttal is a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva tér el az építészeti törvénytől az alacsonyabb szintű rendelettel. A kiemelt beruházássá nyilvánításnak nem előfeltétele, hogy központi költségvetési vagy európai uniós támogatást vegyenek igénybe.

Fontos következménye a szabályozásnak, hogy ezeknek az építkezéseknek nem kell megfelelniük a helyi előírásoknak, azaz olyan lakóparkok is létrejöhetnek, amelyek megépítését a helyi önkormányzat ellenzi. A szabályozástól a kormány azt várja, hogy már ősszel több ezer új lakás építése induljon el. (via Telex)