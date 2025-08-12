Kubatov végleg eldöntötte, hogy pártcsapatot csinál a Fradiból

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Van egy, a Rákosi-rendszerben sanyargatott, a Kádár-korban is leginkább ellenzékiként kezelt klub, aminek az identitásába is beépült ez az élmény, népszerűségét is nagyrészt ennek köszönheti.

Ami nem sikerült Rákosinak és Kádárnak sem, azon szisztematikus munkával dolgozik a Fidesz és az egyik legerősebb politikusa. A választások napjaira a Fideszt kész listákkal csúcsra járató Kubatov Gábor 2011 februárban lett az FTC-elnöke. Sportszakmai szempontból sikeres időszakot nyitott a klubnál, miközben a Fradi egyre jobban szolgálja a Fidesz érdekeit. 2016-ban például kopasz izomemberek szállták meg a Nemzeti Választási Iroda épületét, hogy aztán fizikailag akadályozzák meg az MSZP-s Nyakó Istvánt, hogy népszavazást kezdeményezzen a kötelező vasárnapi zárva tartás ellen. Róluk kiderült, hogy többen is dolgoztak a Kubatov Gábor fideszes pártigazgató vezette FTC biztonsági szolgálatának. Ezt később Kubatov sem tagadta, azt mondta, hogy

akik az irodánál megjelentek, a Fradi Security alvállalkozói voltak, „dolgoznak még ezer helyen”.

A hatalom huligánjairól annak idején videót is csináltuk.

Az egykori szurkoló Kubatov elnökként sok évig harcban állt a Fradi-ultrákkal, miután bevezették az azonosításhoz szükséges vénaszkennert. Egy stadionon belüli késelés után aztán végleg visszatért az FTC-tábor a stadionba. Orbán Viktor és a szurkolók kapcsolata sokáig nem volt harmonikus, stadionavatókon fütyülték ki a miniszterelnököt. Ehhez képest a visszatérő Fradi-tábor kesztyűs kézzel bánt Orbánnal.

2018-ban a választások után Orbán beugrott a Fradihoz, hogy megköszönje a támogatást.

Az FTC a 2022-es választások előtt a Facebookon a Fidesz választási szlogenjével hangolt, igaz több más klub is így tett. (Más kérdés, hogy maga a IX. kerület ellenzéki polgármestert és képviselőt választott a legutóbb.)

Mostanra eljutottunk odáig, hogy a Fradi-tábor elmélyült politikai elemzővé vált, rendszeresen üzennek molinókon, éppen a Fidesz narratíváját felerősítve.

Arról pedig legutóbb Csányi Sándor, az MLSZ elnöke beszélt, hogy a Fradi-tábor üzeneteiért Kubatov Gábor felelősséggel tartozik. Csányi nem a politikai tartalmakra gondolt, hanem arra a harcra, amit az FTC-elnöke vív az MLSZ-szel, és már erősen személyeskedő lett Csányi anyázásával. Erről így beszélt Csányi a Nemzeti Sportnak adott interjúban:

„De ha már a kupadöntőről beszélünk, az én koromban, ennyi tapasztalattal már nem sok mindenen lepődik meg az ember, de kivételesen egy személyes sérelmemet is hadd említsem meg. A Ferencváros ultrái édesanyámról is megemlékeztek nem éppen pozitív kontextusban, amikor azt skandálták: „Csányi, te állat, ba..d meg az anyádat”. Még ha nem is a Ferencváros elnöke, a Facebookon igen aktív Kubatov Gábor szervezte ezt a gyalázkodást, talán akkor is joggal vártam volna el, hogy mint a klub első embere és az egyik politikai párt vezető személyisége – aki egyébként a nyilatkozatai szerint száműzni szeretné az obszcenitást a lelátókról –, elhatárolódjon ettől a megnyilvánulástól. Az, hogy ezt nem tette meg, meggyőződésem szerint nemcsak az ő, de a klubja, és a politikai közössége szégyene is.”

Kubatov nem maradt adós a válasszal, és a FradiMédia csatornáján jelezte Csányinak, hogy átlépett egy határt:

„A másik, az én politikai közösségemnek a megszólítása, ami bosszant. Van egy régi szabály, amit az elnök úr is idáig betartott és én is, hogy a sportpályára, a labdarúgásra nem vetül rá a politika”. Merthogy szerinte „a politikát távol kell tartani a sporttól, amennyire csak lehet. Ezt a szabályt az elnök úr most átlépte, amin csodálkozom.”

Ez nem volt olyan régen, július 4-én. Kubatov korábban is mondott olyanokat, hogy ez egy futballklub, bal- és jobboldali embereknek egyaránt játszik a Fradi, miközben saját Facebook-oldalán simán keverte a klubelnöki és pártalelnöki megszólalásokat.

És alig egy hónappal azután, hogy Kubatov kioktatta Csányit arról, hogy a politikát távol kell tartani a sporttól, húzott előbb egy olyat, hogy egy általa klubelnökként kiposztolt facebookos videóban kijelentette:

„Én a jobboldal radikális részéhez tartozom."

Majd pár napra rá egy olyat, amit a Mandiner így mutatott be:

„Nagyszabású bejelentést tett Kubatov Gábor: ennek minden zöld-fehér szurkoló örülni fog!

Új korszak kezdődik a Ferencvárosnál.”

Az új korszak pedig az, hogy az annak idején az eredeti polgári köröket is nagy erővel szervező Kubatov bejelentette: Fradi Digitális Polgári Kört alakított.