Litvánia elkezdi drónkezelésre tanítani a gyerekeket

Bayraktar drón egy litvániai légvédelmi bázison 2022-ben Fotó: PETRAS MALUKAS/AFP

Litvánia szeptembertől lakossági drónkezelési oktatóprogramot indít, amelynek keretében diákokat, de más érdeklődőket is megtanítanának a pilóta nélküli repülőeszközök irányítására, illetve megépítésére – közölte kedden a balti ország védelmi minisztériuma.

A tárca szerint erre a célra három kiképzőközpontot is terveznek nyitni, és számukat a következő években kilencre növelnék. „Azt tervezzük, hogy 2028-ig 15 500 felnőtt és 7000 gyermek szerezhet képesítést drónirányításhoz” - emelte ki Dovile Sakaliene, a 2,8 millió lakosú Litvánia védelmi minisztere. A képzés célja erősíteni általában a lakosság műszaki ismereteit, valamint „a polgári ellenálláshoz szükséges” drónkezelést. A védelmi és az oktatási tárcák közös projektjére több mint 3,3 millió eurót (1,3 milliárd forint) különítettek el.

A drónok központi szerepet játszanak a modern hadviselésben, így Litvánia is erősíteni szeretné a pilóta nélküli repülőeszközök fejlesztését és gyártását. A litván védelmi minisztérium már korábban is hirdetett hasonló tanfolyamokat, amelyeken a résztvevők ismerkedhetnek a drónkezelés elméleti és gyakorlati kérdéseivel - írja az MTI.

Azt már nem írja az MTI, hogy egy héttel korábban a NATO-tól kért segítséget Litvánia, miután egy robbanóanyaggal teli orosz drón repült be a légterébe.