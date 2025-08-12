Magyar Péter: Az Orbán család egy tagja állt a kegyelmi ügy mögött

Ha a jövő évi választásokon nyer a Tisza, az oligarchák eltűnnek, a Pride-ról népszavazást tartanak, a befagyasztott uniós forrásokat pedig hazahozzák, ahogy azt a Tusk-kormány is tette Lengyelországban - erről Magyar Péter beszélt a vezető lengyel napilapnak, a liberális Gazeta Wyborczának adott interjújában, hozzátéve, hogy reményei szerint ebben segíteni fog, hogy ők is az Európai Néppárt tagjai.

Az interjúban (ennek magyar összefoglalója itt olvasható) ugyanakkor Magyar Ukrajnát állította be a rossz magyar-ukrán kapcsolatok fő felelősének, és azt jelezte, hogy a Fideszhez hasonlóan ő sem engedélyezné Magyarországon keresztül a fegyverszállításokat. A Tisza elnöke nem igazán akar lemondani az orosz gázról sem.

Magyar a lengyel-magyar történelmi barátság kötelező paneljei és némi bemapózás után arról beszélt, hogy Lengyelország előrébb tart Magyarországnál, és ez nagy mértékben a jelenlegi Tusk-kormánynak köszönhető. Míg a lengyelek szerinte szerencsésebbek voltak a politikusaikkal, a hazai körülményekről azt mondta, hogy

„Magyarországon nem demokrácia van, hanem autoriter rendszer”,

és ha a Tisza nem nyeri meg a választást, „ez a rendszer még évtizedekig fennmarad”.

A Fideszből való kiábrándulását és önálló politikai pályára lépését Magyar most úgy beszélte el, hogy bár 17 évig volt a Fidesz tagja, de egyáltalán nem volt aktív a pártban.

„2019-ben kezdtem erősen kritizálni a Fideszt belsőleg a korrupció miatt. Beszéltem erről partikon, a balatoni nyaralónkban. De ugyanakkor része voltam a rendszernek”

- mondta.

Állítása szerint nemcsak ő volt kritikus, hanem a felesége, az igazságügy-miniszter Varga Judit is. ugyanennyire az volt, „de ő lojálisabb maradt a Fideszhez”. Magyar a lengyel lapnak azt mondta, hogy 2023-ban Vargának azért ajánlották, hogy legyen a Fidesz listavezetője az EP-választáson, mert már nem akart az igazságügyi minisztérium élén állni.

„Nem akart a kormány arca lenni, inkább a háttérben dolgozott volna.”

Magyar azt állítja, hogy ő azért éppen ekkor lépett a nyilvánosság elé, mert korábban azt ígérte Varga Juditnak, hogy amíg a politikában van, ő nem fogja nyilvánosan kritizálni a Fideszt.

„Ha megválasztották volna az Európai Parlamentbe, ma nem lennék itt”

- mondta, és a kegyelmi ügy kapcsán feltehetően az üggyel találgatások szintjén korábban is kapcsolatba hozott Lévai Anikóra utalva azt állította, hogy amögött valójában a miniszterelnök felesége állt, nem pedig az övé.

„Minden felelősség Novák Katalin köztársasági elnökre és a feleségemre hárult. Kénytelen volt visszalépni az európai parlamenti választásoktól. A Fidesz mindkettőjüket hibáztatta, bár kezdettől fogva világos volt, hogy Orbán családjának egy tagja állt a kegyelem mögött, és ő szorgalmazta azt. Ekkor döntöttem úgy, hogy nyilvánosságra hozom a hatalmon lévők korrupciójáról szóló felvételt.”

Magyar Péter az interjúban magát pragmatikus, „kritikus Európa-párti” konzervatív-liberálisként pozícionálta, de ezúttal is azt hangsúlyozta, hogy nem ez a megfelelő idő az ideológiai kérdéseket feszegetni.

„Tömegpárt vagyunk, amelyet baloldaliak, jobboldaliak és liberálisok támogatnak. Sok nézet van benne, és nem lesz könnyű. De hiszem, hogy az emberek készek a kormányváltásra.”

Lengyel és tágabb külpolitikai szempontból két lényegi rész volt Magyar Péter wyborczás interjújában: a Budapesten menedékjogot kapott Romanowski ügye, valamint az Oroszországhoz és Ukrajnához való viszony. Előbbi kapcsán a lengyel kormánypárti olvasók szája íze szerint fogalmazott, és a Lengyelországban gyanúsított, körözés alatt álló volt miniszterhelyettesnek azt üzente, hogy

„minél közelebb kerülnek a magyar választások, annál jobban igyekezzen új országot találni, ahol elbújhat”.

„Őrültség, hogy egy EU-tagállam menedéket ad egy másik EU-ország állampolgárának, akit bűncselekmények miatt köröznek. Nem ez a menedékjog célja. Orbán Viktor miniszterelnök döntött a menedékjog megadásáról, és ez nem történhet meg egy demokráciában” - mondta.

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Arra a kérdésre azonban, hogy változni fog-e Magyarország Oroszország-politikája, és megszűnik a magyar kormány Moszkvával való üzletelése, ha hatalomra jut, Magyar azt mondta, hogy bár el akar távolodni az Orbán-kormány kritikátlan oroszbarátságától, „Lengyelország ebben különbözik Magyarországtól. Minden európai ország üzletel az oroszokkal. Néhányan ezt nyíltan és őszintén teszik, mások kevésbé. A magyarok inkább nyíltan kezelik ezt” - mondta. A visszakérdezésre, hogy akkor továbbra is orosz gázt fog-e Magyarország vásárolni, a Tisza elnöke nagyjából a mostani hivatalos MOL-os szövegeket ismételte el arról, hogy nehéz diverzifikálni, ez hosszú folyamat, a gazdaságunk nagyon függ az orosz nyersanyagoktól.

„Magyarország, akárcsak Szlovákia, nagyon függ Oroszországtól az EU-ban, különösen a gáz tekintetében.”

Arra a kérdésre, hogy Magyarország támogatni fogja-e Kijevet, ha a Tisza kerül hatalomra, a Fidesz által rendszeresen ukránbarátsággal vádolt Magyar Péter azt mondta, hogy

„Ebben a kérdésben vannak különbségek Magyarország és Lengyelország között. Ukrajnában jelentős magyar kisebbség él. Ezért ez érzékeny kérdés Magyarországon”

- mondta, és a kisebbségi jogok kapcsán lényegében a fideszes narratívát ismételte meg, a pocsék ukrán-magyar hivatalos kapcsolatokért az ukránokat nevezve meg felelősnek:

„Ha ilyen hosszú ideje háborúban áll valaki, van-e értelme felbosszantani a szomszédot azzal, hogy nyomást gyakorol a magyar kisebbségre és elvenni a jogaikat? Nem hiszem, hogy ez olyan fontos. Fontos, hogy jó kapcsolat legyen a szomszéddal. Ezért úgy gondolom, most Ukrajnán a sor”

– mondta, és arra utalt, hogy kormányra kerülve ő sem engedélyezné a Magyarországon keresztüli fegyverszállításokat.