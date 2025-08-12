Megtalálta a rendőrség az Árpád hídnál egy másik autóst ütlegelő és elütő sofőrt

Gyanúsítottként hallgatták ki és elvették a jogosítványát annak a sofőrnek, aki egy közlekedési konfliktusban előbb rányomta az ajtót a másik autót vezető férfira, majd többször ököllel megütötte.

A múlt hétfői affér Budapesten, az Árpád híd Népfürdő utcai lehajtójánál történt, az esetről készült videó a Budapesti Autósok csoportba is felkerült. A felvétel azzal zárul, hogy a sértett a támadó autójának motorháztetejére esik, a férfi gázt ad és elhajt.

A BRFK közlekedésrendészeti főosztálya a felvétel alapján indított eljárást, és néhány napon belül azonosította a járművezetőket. A rendőrségi közlemény szerint a 48 éves F. László volt az, aki többször megütötte a másik sofőrt. A támadó ezt követően az autójába visszaülve a sértett felé ishajtott, aki a motorháztetőre esett, majd F. László gyorsított, és a férfival a motorháztetőn több métert haladt. A sértett a lehajtó végénél tudott leszállni az autóról, közben súlyos sérüléseket szenvedett.

A 48 éves elkövetőt súlyos testi sértéssel és közúti veszélyeztetéssel gyanúsítják.