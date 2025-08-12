Orbán képtelen válaszolni a kérdésre, hogy milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán

Orbán Viktor mostanában több interjúban is azt állította a hatvanpusztai luxusrezidenciáról, hogy az nem is lakóhely, hanem az édesapja gazdasága. Ám a nyilvánosan elérhető energetikai tanúsítvány szerint az épületkomplexum nagyobbik szárnya lakóépület, és Hatvanpusztán egyik épület sem mezőgazdasági célú.

Szűk lesz ez az út a traktornak, Jenőkém! Fotó: Kristóf Balázs/444

A Telex erről a gyorsan besült hazugságról próbálta kérdezni Orbánt az egyik propagandaközpontja előtt. Az eszmecsere kábé így zajlott:

Milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán?

Kérdezzék meg a tulajdonost!

Ön nem tudja?

Kérdezzék meg a tulajdonost!

Ön nem járt ott?

Kérdezzék meg a tulajdonost!

Az ún. hatvanpusztai majorság körül minden föld az Orbán és Mészáros családoké, bár papíron maga a hatvanpusztai birtok Orbán Viktor édesapjáé, Orbán Győzőé. Tíz évig Mészáros Lőrinc fizetett bérleti díjat azért, hogy ott tárolhassa a mezőgazdasági gépeit, de természetesen nem látott ott senki mezőgazdasági gépeket. Elkezdődött és mostanra nagyjából be is fejeződött egy nagyszabású építkezés, amelynek végén Hatvanpuszta egy kokainbáró hasziendájának igényeit is képes lesz kielégíteni, hála a kerítés túloldalán futkározó zebráknak.

Vicces volt most visszanézni a 444 kilenc évvel ezelőtti (!) videóját, ami ugyanezt az átlátszó kamut mutatta be. Mármint azt, hogy ez egy meződazdasági munkát végző gazdaság, nem pedig Orbán luxusrezidenciája. A miniszterelnök most azt mondta a Telexnek, hogy minden ilyen felvetés „szamárság”, de persze érvekkel nem fárasztotta magát.