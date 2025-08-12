Putyin és Trump is tudna olyat ajánlani a másiknak, amire az rábólinthat, és pont ettől tartanak az ukránok

Jelenlegi tudásunk szerint valamikor pénteken találkozik személyesen Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, először Trump második beiktatása óta. Legutoljára 2018-ban Helsinkiben találkozott hivatalban lévő elnökként Trump és Putyin. Ekkor az amerikai elnök kijelentette, hogy inkább bízik Putyinban, mint saját hírszerző ügynökségeiben, amikor a 2016-os amerikai elnökválasztásba való beavatkozás vádjairól van szó.
A péntekre tervezett találkozó bejelentését a már-már megszokottá váló trumpi káosz és zavar kísérte, a fél világ - beleértve az ukránokat, az európai országokat, sőt, még Trump csapatát is - próbálja kibogozni, pontosan miről is állapodott meg Moszkvában Steven Witkoff, Trump közel-keleti megbízottja és Vlagyimir Putyin, amikor megegyeztek a két elnök személyes találkozójában.
Úgy tűnik, Putyin a háromórás Witkoff-találkozón nem tett jelentős engedményeket, cserébe pedig nemhogy súlyos szankciókat nem kapott a nyakába, hanem kétoldalú csúcstalálkozón egyezkedhet Trumppal egy ukrajnai békemegállapodásról, és megpróbálhatja meggyőzni Trumpot arról, hogy érdemes lenne az ukrán területek egy részét „elcserélni”, cserébe azért, hogy esetleg beleegyezzen a Trump által annyira akart tűzszünetbe.
Elsőre nehezen értelmezhető teaserrel promózta Trump a csúcstalálkozót: „Lesz némi területcsere, ami mindkét félnek a javára válik” - mondta az elnök újságíróknak a Fehér Házban. De hogy mit jelent ebben a kontextusban a „csere”, az egyelőre nem világos. Néhány részlet kiszivárgott a Bloomberghez, az amerikai lap szerint már Ukrajna tényleges határairól is szó van a tervezetben.Eszerint Putyin azt követeli, hogy Ukrajna adja át Donyeck és Luhanszk megyéknek a még Kijev által ellenőrzött részét, vagyis a Donbasznak azt a maradékát, amit az orosz hadsereg a 2022 óta tartó invázióval még nem tudott elfoglalni.Az ukrán csapatok kivonásáért és Krím Oroszországhoz tartozásának elismeréséért cserébe Oroszország azt ígéri, hogy leállítja offenzíváját Herszon és Zaporizzsja megyékben, vagyis ott befagyasztanák a jelenlegi frontvonalat.
Trump a megállapodás aláírása nélkül dobta ki Zelenszkijt a Fehér Házból, az amerikai fegyverszállítmányok sorsa kétséges. A jelek szerint pénteken a magát semleges közvetítőnek hirdető amerikai elnök oldalt választott az orosz-ukrán háborúban.
Területátadási megállapodás jöhet Kijev feje felett, cserébe máshol leállnának az orosz csapatok.
A tárgyalás orosz nyelven zajlott le, újabb fogolycserékben tudtak megállapodni.
Moszkva nem reagált az ukrán javaslatra.