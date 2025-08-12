Észak-koreaiak ezreit dolgoztatják rabszolgaként Oroszországban

Több ezer észak-koreai munkást küldenek Oroszországba, hogy rabszolgához hasonló körülmények között dolgozzanak, mivel az ország súlyos munkaerőhiánnyal küzd az Ukrajna elleni háború miatt. Moszkva egyre inkább Phenjanra támaszkodik, nemcsak fegyvereket, hanem munkaerőt is igénybe véve.

A BBC hat, Oroszországból megszökött észak-koreai munkással, valamint kormányzati tisztviselőkkel és kutatókkal készített interjút. A munkások embertelen körülményekről számoltak be: napi 18 órát dolgoznak, évente csupán két szabadnapjuk van, és éjjel-nappal megfigyelik őket. Egyikük elmondta, hogy érkezésekor észak-koreai ügynökök kísérték a munkaterületre, megtiltva, hogy bárkivel beszéljen. Mások arról meséltek, hogy a kimerítő munka miatt gyakran állva elaludtak, ilyenkor a felügyelők megverték őket.

Fotó: VLADIMIR SMIRNOV/AFP

A munkások zsúfolt, koszos, bogarakkal teli konténerekben alszanak, és gyakran semmilyen biztonsági felszerelést nem kapnak, orvosi ellátásban sem részesülnek. Bár 2019-ben az ENSZ megtiltotta az észak-koreai munkások foglalkoztatását, tavaly több mint 10 ezer észak-koreait küldtek Oroszországba, és további 50 ezer érkezése várható. A munkások fizetésének nagy részét az észak-koreai állam veszi el „hűségdíjként”, a maradékot csak hazatéréskor kapják meg.

Az elmúlt években néhány munkásnak sikerült megszerveznie a szökését tiltott használt okostelefonok segítségével, amelyeket a cigarettára és alkoholra kapott napi kis juttatásukból spóroltak össze. A szökevények szerint a munkások elszigetelten, állandó megfigyelés alatt élnek, és a rezsim még szigorúbb ellenőrzéseket vezetett be, hogy megakadályozza a további szökéseket. A dél-koreai hírszerzés szerint a munkások száma drasztikusan nőtt, sokan diákvízummal érkeznek, hogy megkerüljék az ENSZ-szankciókat. A munkások építkezéseken, ruhagyárakban és IT-központokban dolgoznak, de hamarosan az orosz megszállás alatt álló ukrán területeken is megjelenhetnek.

A munkások helyzete kilátástalan: sokan a jobb élet reményében jelentkeznek, de valójában alig kapnak fizetést, és rabszolgasorban tartják őket. A szökések száma is csökkent, mivel a rezsim szigorúbb megfigyelést és ideológiai képzéseket vezetett be. A szakértők szerint az észak-koreai munkások továbbra is érkeznek majd Oroszországba, még abban az esetben is, ha az ukrajnai háború lezárulna. (via BBC)