Trump Orbán véleményét kérte ki arról, hogy legyőzheti-e Ukrajna Oroszországot

külföld
Donald Trump hétfői sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy Orbán Viktor véleményét is kikérte arról, legyőzhető-e Oroszország a háborúban. Az amerikai elnök eszmefuttatását már idéztük ebben a Trump és Putyin alaszkai tárgyalásáról szóló nagyobb cikkünkben, de talán érdemes külön is kitérni rá:

Ugyanezt a kérdést tettem fel egy nagyon-nagyon okos embernek, Orbán Viktornak, Magyarország miniszterelnökének, akit sokan szeretnek, sokan nem. Ő abban a régióban él, és mindkét országot nagyon jól ismeri. Megkérdeztem, szerinte Ukrajna képes-e legyőzni Oroszországot. Úgy nézett rám, mintha valami butaságot kérdeztem volna. Azt mondta, Oroszország egy erős ország, amely háborúkban szerezte a területeit és mindenét. Háborúzik, mert ebben igazán jó. Orbán hozzátette, Kína a kereskedelemben, Oroszország pedig háborúban tud győzni. Ez egy nagyon érdekes meglátás volt

– idézte Trumpot a Mandiner. Az egyébként nem derült ki, mikor történt a beszélgetés, de jó eséllyel Orbán tavalyi békemisszióján történhetett.

Tavaly nyáron Orbán Trumpot is meglátogatta a békemissziója során az új elnök floridai rezidenciáján, Mar-a-Lagóban
Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Azt már csak a történelemben jártasabbak szokták hozzátenni, hogy Oroszország valóban sokat háborúzik, ám nyerni nem mindig nyer. Csak a 20. században vereséget szenvedett:

  • Japántól (1904-1905)
  • Az első világháborúban (1914-1917)
  • Lengyelországtól (1919-1921)
  • Afganisztánban (1979-1989)
  • Az első csecsen háborúban (1994-1996)
  • És a nagy szovjet-orosz katonai kudarcok közé szokás még sorolni a Finnország elleni téli háborút is (1939-1940), amit ugyan formálisan megnyertek, de a cél Finnország teljes megszállása lett volna, helyette végül óriási veszteségekkel és korlátozott eredményekkel zárultak le a harcok.
orosz-ukrán háború külföld oroszország orosz-ukrán háború Donald Trump orbán viktor ukrajna
Takács Lili
külföld