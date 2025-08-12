Varangymérgezett világ

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel, híreivel. Például ezzel a néggyel:
Hétfőn Hadházy Ákos újabb hatvanpusztai fotókkal állt elő, Sulyok Tamás a fesztiválokon mocskosfideszező fiatalokhoz szólt, a Fidesz bevetette Digitális Tibort, akire senki nem volt felkészülve, kiderült, hogy szeptember 7-én lesz a kötcsei fideszes eligazítás, alighanem a párttársainak is üzenve lépett vissza a DK kecskeméti képviselőjelöltje (akit a DK szerint igazából ők léptettek vissza), a Mi Hazánk közben fegyvert adna a közszereplők kezébe, a Lakmusz pedig megírta, hogy Magyar Péter szerint nagyobb a magyar háborús infláció, mint az ukrán, de a friss adatok mást mutatnak. És ha mindez nem volna elég, hír volt még, hogy
Pénteken elvileg Putyin-Trump találkozó, továbbra is úgy fest, hogy az ukránok nélkül. Cikkünkben összeszedtük, hogy mit lehet tudni az előkészületekről és a kilátásokról, és tegnap írtunk arról is, hogy milyen megbeszélések és tárgyalások vezetik fel a csúcstalálkozót.
Trump közben közbiztonsági vészhelyzetet hirdetett Washingtonban, nem túl nagy meglepetésre újabb 90 nappal elhalasztotta a kínai vámok bevezetését, miközben a legnagyobb chipgyártók a kínai bevételük egy részét a kormánynak fizetve exportálhatnak továbbra is Kínába, és írtunk arról is, hogy a svájci aranyiparnak is betehetnek az új amerikai vámok
Trump jelen volt akkor is, amikor Azerbajdzsán és Örményország vezetője megállapodott valamiről a Fehér Házban, ám mint írtuk, tényleges békemegállapodásról még korai lenne beszélni, és rögös lehet az oda vezető út.
Írtunk arról, hogy öt újságíróval végzett izraeli légicsapás Gázában, egy jeruzsálemi férfi felírta a Siratófalra, hogy Gázában holokauszt van, és hogy Ausztrália is csatlakozott azon országokhoz, melyek szeptemberben el fogják ismerni a palesztin államot.
Matthew Christopher Pietras évekig keltette a milliomos jótevő látszatát, aki kulturális intézményeket támogat, miközben csak Gregory Soros asszisztenseként dolgozott, korábban pedig hajléktalanként próbálta a gazdagok életét élni.
2024 nyarán összeomlott az európai légiközlekedés, folyamatosak voltak a késések, a járattörlések. Idén nem érkeznek ilyen hírek. A Wizz Air járatai 65 százalékkal pontosabbak, a Ryanairnek is csak pár száz járata késik – a tavalyi több ezerhez képest – havonta. Utánajártunk, hogy mi lehet ennek az oka.
Elvileg pénteken, az oroszoktól megvett Alaszkában fogadja Donald Trump az orosz elnököt, hogy az ukrajnai rendezésről tárgyaljanak, jelen állás szerint az ukránok nélkül. Trump és az oroszok is azt akarják, hogy Ukrajna adjon át területeket Oroszországnak.
A hétvégén még csak egy nyilatkozatot írtak alá arról, hogy mindenki jó fej lesz a térségben, ez önmagában kevés a Nobel-békedíjhoz. Az amerikai érdekek érvényesítésében viszont nagyot lépett előre az elnök.
Fűtőszál a „mezőgazdasági üzem” útburkolatai alatt, 60 centis vasbeton, megfenyegetett munkások.
Sulyok Tamás reagál a Mocskos Fidesz Summer-re.
A kormány egyszerűen halálra készül röhögtetni politikai ellenfeleit a kínaiul beszélő Navracsics-klónnal.
És közben készül az őszi politikai évad tervrajza is.
„A tét túl nagy ahhoz, hogy a kormányváltás esélyét bármilyen módon gyengítsük.” A DK szerint Várkonyitól ők vonták meg a bizalmat, lesz helyette másik jelölt.
Fekete-Győr András visszalépés-pápa közben már gratulált az egykor volt jelöltnek, akit „első fecskének” nevezett.
A párt indoklása szerint ez azért kellene, mert a kiemelt közszereplők nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve.
A tiszás országjáráson a pártelnök azt mondta, Ukrajnában kisebb a drágulás mértéke, mint Magyarországon. 2021 eleje óta ez csak 14 hónapban volt így. Az ukrán adat tavaly nyáron elhúzott.
„Lehet okoskodni” - kommentálta az Állami Számvevőszék jelentését a külügyminiszter.
Budapest finanszírozásának megoldása is üres ígéret maradt.
Székek, fotelek, asztalok és több száz könyv is volt a boltíves megállóban. A gyújtogatót kórházba szállították.
A diszkrét matematika legbefolyásosabb elméletalkotója, az MTA egykori elnöke Barcelonában veheti át a díjat.
Az észlelések 22 százalékos emelkedését talán tényleg csak a mentesítés átmeneti megakadása okozta, mindenesetre a nyár közepi patkánymizéria kísértetiesen hasonlít a fél évszázados patkánymentességet felszámoló 2018-as krízisre.
Ukrajna és európai partnerei között folyamatosak az egyeztetések, kezd kirajzolódni a fontosabb hívások menetrendje is. Mindeközben Trump egy sajtótájékoztatón „feel-out-meeting-ként” írta le a pénteki találkozót.
Mindeközben 30 éves mélypontra süllyedt tavaly az erőszakos bűncselekmények száma, de Trump bedrogozott őrülteket és csőcseléket lát az utcákon.
Ha nem jönne össze a kereskedelmi megállapodás, akkor Kína 245 százalékos vámot kapna a nyakába, amit 125 százalékossal viszonozna.
Áprilisban tiltotta meg Trump a mesterséges intelligenciához szükséges chipek exportját Kínába. Nemrég ezt felfüggesztette, most pedig két nagy cég külön megállapodást kötött.
Komoly vihart kavart Svájcban, hogy az Egyesült Államok 39 százalékos vámot vetett ki, sőt, még bizonyos méretű aranytömböket is vámkötelessé tenne. A kritikusok szerint az egész aranyiparnak kellene fedeznie a plusz költséget.
Tel-Aviv szerint csak álca volt a riporterkedés.
Az elkövető egy 27 éves jeruzsálemi férfi.
Ezt az ausztrál miniszterelnök jelentette be. Ezzel többek között az Egyesült Királyságot, Franciaországot és Kanadát követik.
Újabb incidens történt Kína és Fülöp-szigetek között a világ legveszélyesebb tengerén.
A felesége számolt be a halálhíréről, azt írta: „Örökké életem szerelme maradsz”.
A reaktorok automatikusan leálltak, amikor a szivattyúállomások szűrődobjai megteltek a medúzarajjal.
Egy gleccsert indultak felmérni, egy hasadékba zuhant. A kollégája egy kötélen próbálta kihúzni, de amikor elérte a peremet, visszazuhant, és többé nem adott életjelet.
Átlagosan mintegy 400 ezer forintba kerültek az elvonulások, ahol „asztrális utazásokat” is ígértek.
Ez már a második hasonló eset Bécsben az elmúlt években, pedig tényleg pofonegyszerű.
