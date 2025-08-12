Zelenszkij engedné külföldre utazni a hadköteles fiatalokat

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök utasítást adott kedden a kormánynak a fiatal hadköteles férfiak kiutazásának megkönnyítésére.

„Megbíztam a kormányt, hogy a katonai parancsnoksággal közösen vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy egyszerűsítsék az államhatár átlépését a fiatal ukránok számára. Jelenleg 18 éves (felső) korhatár van érvényben (a szabad kiutazásra). Javaslom, hogy emeljék ezt a korhatárt 22 évre” - közölte Zelenszkij egy ifjúsági fórum résztvevőivel. „Úgy gondolom, hogy ez egy pozitív és helyes kezdeményezés, amely sok fiatal ukránnak segít megőrizni kapcsolatait Ukrajnával, és elsősorban Ukrajnában megvalósítani tanulmányi terveiket” - tette hozzá.

Az orosz offenzíva alatt álló Ukrajnában a hadiállapot kihirdetése óta a 18-60 éves, hadköteles korú férfiaknak csak kivételes esetekben engedélyezik, hogy elhagyják az ország területét. A szabályok miatt sok tinédzser már a 18. születésnapja előtt lelép.

Egy felmérés szerint 2024-ben mindössze 197 000 diák iratkozott be felsőoktatási intézménybe, ami a legalacsonyabb szám kilenc év alatt. Az NGL.media kutatása szerint az Ukrajnából távozó diákok jelentős része 17 éves fiú, akik 18. születésnapjuk előtt szeretnének élni a szabad mozgás jogáával.

Sokan az agyelszívás hosszú távú hatásai miatt aggódnak, és a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy ha ez a tendencia folytatódik, Ukrajna elveszítheti legígéretesebb és legambiciózusabb fiataljainak jelentős részét. (Kyiv Independent, MTI)