Vigyáznak rá, mint a hímes tojásra – 12 darab légvédelmi rendszert számoltak össze Putyin rezidenciája körül

A műholdfelvételek arról tanúskodnak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök valdaji, Novgorod megyei rezidenciája közelében nem kevesebb, mint 12 légvédelmi rendszert helyeztek el az utóbbi hónapokban. A zömük orosz fejlesztésű Pancir SZ1 típusú önjáró eszköz.

Erről a Meduza ír a Szabadság Rádió Telegram-posztja alapján. Előzőleg egy X-felhasználó publikálta, hogy néhány olyan légvédelmi rendszert fedezett fel a Yandex Mapsen, amelyekről korábban nem voltak információk. A Szabadság Rádió munkatársa megerősítette mindezt.

Az első eszközt néhány kilométerrel a valdaji Putyin-rezidencia mellett még 2023 januárjában fedezték fel. Akkor helyi lakosok fotót is eljuttattak a sajtóhoz a Pancir SZ1-esről. A Szabadság Rádió 2024 júliusában írt a másodikról.

A rádió szerint a 12 egység azt jelenti, hogy a rezidencia körül csupán ötször kevesebb légvédelmi eszközt helyeztek el, mint Moszkvában és a komplett Moszkva megyében.

Mint arról a 444 is rendszeresen ír, a háború második éve óta az ukránok egyre inkább képesek támadni oroszországi célpontokat, elsősorban olajfeldolgozó üzemeket, hadianyaggyárakat és katonai repülőtereket. Azóta világos, hogy akár Ukrajna területéről is képesek elérni az orosz fővárost, vagy éppen Szentpétervárt és Novgorod megyét is.