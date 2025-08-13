A Fidesz alelnöke mindent megtesz, hogy egyre többen szeressék Magyarország második leggazdagabb emberét

Kubatov Gábor Ferencváros-elnök és Fidesz-alelnök nem adja fel, szerda délelőtt rövid, de velős bejegyzést publikált a közösségi oldalán. A fotó mellé, amelyen Csányi Sándor MLSZ-elnök látható Hernádi Zsolt MOL-nagyfőnök társaságában a Groupama Aréna lelátóján, mindössze ennyit írt: „Az MLSZ-től kapott gratuláló üzenetek száma a tegnapi meccs után: 0 (azaz nulla).”

A meccs, amiről szó van, a Ferencváros–Ludogorec Bajnokok Ligája-selejtező, amelyet a magyar futballbajnok 3-0-ra megnyert, így továbbjutott. A gólokban a duplázó Varga Barnabás, a harmadikat fejelő Szalai Gábor, valamint Ötvös Bence és Tóth Alex asszisztosok közreműködtek.

A hisztibajnok Kubatov Gábornak azóta fáj Csányi Sándor MLSZ-elnök – aki OTP-atyaúristenként a második leggazgagabb Magyarországon élő magyar, mióta az univerzum legtehetségesebb gázszerelője megelőzte, előtte évtizedeken át ő volt az első –, hogy a labdarúgó-szövetség bevezette a sokat vitatott szabályt a hazai labdarúgók kvázi-kötelező szerepeltetéséről az NB I-ben.

Csányi Sándor mint MLSZ-elnök Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

Hogy a minimum kétcsapatnyi minőségi futballistával és ezen belül számos jó képességű magyar játékossal rendelkező Ferencvárosnak ettől miért lesz nehezebb végigvernie itthon a mezőnyt – eddig nem úgy tűnik, hogy az lenne, a csapat nemcsak a nemzetközi porondon halad előre, az NB I-tabellát is vezeti, többek közt jó pár fiatal magyar teljesítményének köszönhetően –, az még nem derült ki, de annyi biztos, hogy Kubatov ott üti Csányit, ahol éri.

Arról, hogy mi is a magyarszabály lényege, itt írtunk részletesen, azt pedig itt elemeztük, hogy ennek milyen járulékos követkeményei vannak a tehetséges magyar focisták hazaáramlását illetően.

Mindenesetre gratulálunk a Ferencváros továbbjutásához, és sok sikert kívánunk a következő körhöz, amelyben a magyar bajnok az azeri Qarabaggal játszik a BL-főtábláért.