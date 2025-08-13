A kérdés, amely magyar emberek sokaságát tartja izgalomban: mi lehet a titokzatos vasajtók mögött Hatvanpusztán?

„Újabb képeket kaptam Hatvanpusztáról. Az egyik képen az épület alatti pincerendszer újabb részlete látszik egy újabb titokzatos nehéz vasajtóval” – írta közösségi oldalán Hadházy Ákos szerdán reggel.

Íme a fotó:

A képről és a mellé írt szövegből is kiderül, ez nem az első vasajtó, hanem már a második. Az elsőről kedden posztolt Hadházy. Az így nézett ki:

Akkor ezt írta a képviselő: „Vajon mit rejt a hatvanpusztai kastély föld alatti termében a vastag vasajtó? A képet évekkel ezelőtt készítő építőmunkás szerint az ajtó mögötti teremben egy hatalmas széf volt, de azt nem volt alkalma lefotózni… Hát, nem lenne életszerűtlen. Mindenesetre furcsa egy »mezőgazdasági üzem« az, ahová ilyen föld alatti bunkerrendszert építenek. Az általam korábban látott videón amúgy hasonló ajtók vezettek több nagy hűtőterembe, ahol rengeteg élelmet lehet eltárolni.”

Hadházy Ákos először hétfőn osztott meg egy szerinte rövid ideig az építkezésen dolgozó munkás által négy éve készített fotókat a Facebookon. A független képviselő szerint ha ez tényleg mezőgazdasági üzem, ahogy a miniszterelnök állította – azóta az energetikai bizonyítvány is tanúsította, hogy Orbán Viktor nem mondott igazat családja birtokáról, ahogy Gulyás Gergely miniszter sem –, „akkor annak igen furcsa”.

Orbán Viktortól időközben a Telex megpróbálta megtudni, hogy milyen gazdasági tevékenység zajlik Hatvanpusztán, de a miniszterelnök azt javasolta, kérdezzék meg a tulajdonost. Aki nem más, mint az apja, azaz Orbán Győző. „Ez mind szamárság” – mondta Orbán a birtokkal kapcsolatban felmerült információkról.