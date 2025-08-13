A magyar legfőbb ügyész nyomozást rendelt el a beregszászi Sebestyén József halálának ügyében

Emberölés bűntettének gyanújával indított nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) Sebestyén József halálával összefüggésben – írja a Magyar Nemzet a „birtokába került” hatósági dokumentum alapján. Egy másik kormánypárti portál, az Index is pont ekkor publikálta ugyenezt az értesülést, amelyet aztán a legfőbb ügyészség készségesen megerősített.

Serfőző Katalin, a Legfőbb Ügyészség helyettes szóvivője arról tájékoztatta az Indexet, hogy egy magánszemély által a rendőrségen tett feljelentés szerint ismeretlen ukrán toborzók Ukrajna területén, az ukrán hadseregbe történő toborzás és kiképzés során, tisztázatlan körülmények között bántalmaztak egy magyar nemzetiségű férfit, aki – feltehetően a bántalmazás következtében – 2025. július 6-án elhunyt.

Valójában még mindig nagyon bizonytalan, amit tudunk vagy tudni vélünk Sebestyén halálának okairól és körülményeiről. Éppen ezért felelőtlenség politikai kampányt építeni rá. Mert bár elvileg egy magánszemély tett feljelentést, az ukrajnai nyomozás pedig még zajlik, július közepén

a magyar kormány már kijelentette, hogy „Sebestyén József halála miatt elégtételt fog venni”.

Az ügyészség szerint a történtek emberölés bűntette gyanújának megállapítására alkalmasak. Közlésük szerint Sebestyén magyar állampolgársággal és lakcímmel is rendelkezett, így a sérelmére és nem magyar állampolgár által külföldön elkövetett cselekmény a magyar törvények szerint büntetendő.

Ezért Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész emberölés bűntette miatt Magyarország területén folytatandó büntetőeljárás megindítását rendelte el, amelyet a rendőrség folytat le, míg a bizonyítékok beszerzése nemzetközi bűnügyi jogsegély keretében történhet az ügyészség szerint.