A magyar politikai elit digitális harcosai most aztán szétinfluálják a fiatalokat

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Kevesebb mint egy évvel a választás előtt a Fidesz úgy döntött, itt az idő most már tényleg meghódítani az úgynevezett interneteket: a Harcosok Klubja után rögtön jöttek a Digitális Polgári Köröknek nevezett Facebook-csoportok, illetve a Harcosok órája címen futó, hírolvasással egybekötött gúnyolódó nevetgélések hétköznap reggelente. Miután a kormány nagyon érezni véli a digitális világot és a fiatalok uralta közösségi médiát, érdemes visszatérni ahhoz a jó szokásunkhoz, hogy ismét megnézzük, miként szólítják meg a huszonéveseket és az első szavazókat Magyarország vezető politikusai, a magyar politikai elit legnagyobb influenszerei.

A 2022-es választás előtt különösen erős politikus-fotók születtek, a Facebookot és az Instagramot elárasztották a trash-realityk határait súroló szelfik, közös pózolások és váratlan együttállások. Ezt mostanra odáig sikerült habosítani, hogy 2025-ben már a szemünk se rebben egy közös Kis Grofó-Szijjártó szelfitől, miután Magyarország miniszterelnöke napi szinten pacsizik le a fiatalok nyelvét nagyon értő, 51 éves Dopemannel. Előfordul, hogy Rákay Philip mosolygó tekintete előtt, a Karmelitában.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor tényleg tanulhatott valamit az első Digitális Polgári Kört megalapító stricitől, hogy miként lehet igazán hatni a fiatalokra: lezárt Szabadság hídon ücsörgő, naplementés fotóval illusztrált meghívóval, hogy ennek hatására minél többen jelentkezzenek olyanok, akik „készek tenni azért, hogy a magyar kultúrát, identitást és szabadságot megóvjuk az online világban is”.

Szerencsére Tállai András is megtalálta a megfelelő embert, akinek segítségével minden üzenetét eljuttathatja a 30 alatti célközönségéhez. A digitális úttörés sikere ugyanis garantált, ha ott áll melletted egy falunapon Nagy Feró.

Fotó: Facebook/Tállai András

De mivel lehet igazán mozgósítani az online közönséget a legnagyobb forróságban? Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter tudja a választ: egy laza sörrel, egy laza lángossal, egy laza szalmakalappal és egy kajánul vigyorgó tacskóval.

Fotó: Facebook/Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A legigazabb Digitális Harcos mind közül azonban egyértelműen Simicskó István, aki nemcsak ugatja a harcot, hanem műveli is, mert mint írja, „a Wing Tsun Kung Fu kiváló jellemformáló erővel bír, hiszen kitartásra és fegyelemre tanít, mindemellett a testet és a lelket is egyaránt erősíti”.

Fotó: Instagram/Simicskó István

A testedzés mellett mivel lehet még célt érni a fiataloknál az online világban? Hát az egészséggel. Amikor ezt az egészséges ételek nagy kedvelője, Németh Szilárd megtudta, elégedetten csettintett és felkereste Takács Péter egészségügyi államtitkárt.

Fotó: Facebook/Németh Szilárd

Azt a Takács Pétert, aki napokkal később az MCC feszten bizonyította, hogy ő aztán tényleg tudja, mi kell a fiataloknak. Plüssnyúl.

Fotó: Facebook/Takács Péter

Minden mennyiségben.

De továbbra is a fashion icon Szijjártó Péter külügyminiszter az, aki a leginkább keni-vágja, mire mozdulnak a huszonévesek: az olyan politikusfotókra, ahol a lehető legjobb szögből látszódik a sneakered.