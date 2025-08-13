A MOK szerint Takács Péter a szocializmusban megszokott, kártékony hatalmi kommunikációt folytat az orvosközösséggel szemben

„Takács Péter egészségügyi államtitkár a Harcosok Órája című műsor 2025. július 31-ei élő műsorában megkérdőjelezte a magyarországi orvosok köztestületének legitimitását, egy állítólagos külföldi hálózat részének titulálva a Magyar Orvosi Kamarát (MOK). Az államtitkár kijelentette, hogy a kormány küzd a szakmai szervezet ellen. Ezzel Takács Péter újabb határt lépett át az orvosokkal kapcsolatos kommunikációjában: a kamara demokratikusan választott vezetői után már az orvosi köztestület egészét támadja. Tevékenységével az orvosokba, ezáltal az orvoslásba vetett közbizalmat is rombolja, pedig orvosként és a szaktárca képviselőjeként is annak erősítéséért kellene dolgoznia” – ezzel indítja az MTI-hez eljuttatott közleményét a Magyar Orvosi Kamara.

A fentiek miatt felszólították Takácsot, hogy „az orvosi autonómia elleni támadásával hagyjon fel” és „tartsa tiszteletben az orvosi hivatás egyetemes értékeit, a demokratikusan választott, a gyógyítás megfelelő feltételeiért, a szakma fejlődéséért és a betegellátás minőségének javításáért kiálló köztestületet ne támadja”.

Közleményüket azzal zárják, hogy miután Takács Péter államtitkárként „a kormányt képviseli, a MOK azzal a kéréssel fordul Orbán Viktor miniszterelnökhöz, hogy ne adjon teret kormányában olyan, az orvosközösséggel szembeni kártékony hatalmi kommunikációnak, melyre legutóbb a szocializmusban volt példa Magyarországon”.