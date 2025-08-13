Az eredetileg tervezettnél tovább fog tartani a Flórián téri felüljáró felújítása, és többe is fog kerülni

A vártnál rosszabb műszaki állapotban van a Flórián téri felüljáró déli hídja – ez vezet a Szentendrei útról Pest irányába –, ezért elhúzódnak a jelenleg is zajló felújítási munkálatok, értesült a Magyar Hang. A lap információit Kovács Bendegúz, a BKK szóvivője is megerősítette.

Kovács elmondta, az ütemezetten elvégzett bontási és marási munkák során láthatókká váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái, jelentős károsodásai.

A vártnál rosszabb állapotok nehezítik az új szigetelés megfelelő kialakítását, ezért olyan javításokra is szükség lesz, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna. A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg, noha eredetileg szeptemberre várták, fejtette ki Kovács Bendegúz.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A felújítás csak ezt követően léphet a következő szakaszába, amikor a déli hídon ismét a megszokott forgalmi rend szerint haladhat a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, tehát ezután tudják csak lezárni az északi hidat.

Feltételezik, hogy az északi híd bontása során hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint most – írja a Magyar Hang –, ennek fényében fogják látni, mekkora pluszköltségei lesznek a teljes felújításnak, és mennyi plusz munkaidővel fog járni mindez.

A déli hidat idén március 1-jén zárták le.