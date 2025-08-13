Az orosz titkosszolgálat elkezdett nyíltan Magyar Péter ellen kampányolni

Olyan közlemény jelent meg az MTI-ben az imént, hogy muszáj volt lecsekkolnom, nem valami félreértés vagy vicc áldozata lett-e az állami hírügynökség. De nem, az orosz Külső Hírszerző Szolgálat (SZVR) honlapján tényleg ott van egy közlemény, amely a Fidesz főbb vádjait ismétli el Magyar Péterrel szemben.

Idézem az egész közleményt, mert annak nem csak a tartalma, hanem a nyelvezete is a szovjet időket idézi, és ezt híven adja vissza az MTI fordítása.

Így néz ki a közlemény az orosz hírszerzés honlapján

„Az SZVR szerint Brüsszelben dühöt váltottak ki Magyarországnak a kollektív döntéshozatalt befolyásolni akaró kísérletei, elsősorban Oroszország és Ukrajna ügyében. Az európai bürokrácia számára az utolsó csepp a pohárban Magyarország azon döntése volt, hogy blokkolja az Európai Unió új költségvetési tervezetét. Az orosz kémszolgálat azt állítja, hogy Ursula von der Leyen, az EB elnöke komolyan fontolóra vette a magyarországi »rendszerváltás« forgatókönyveit.

»Az Európai Bizottság úgy tekint a jelenlegi magyar vezetésre, mint egyre komolyabb akadályra az egységes Európa előtt« - olvasható a közleményben. Az SZVR tudni véli, hogy az Európai Bizottság elnöke az ellenzéki Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert tartja a kormányfői poszt legesélyesebb várományosának, és támogatására már jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak. A szolgálat szerint készek ehhez eszközöket biztosítani német pártalapok, néhány norvég emberi jogi civilszervezet és az Európai Néppárt. »A terv az, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választásokon, vagy talán még korábban hatalomra juttassák« - áll az anyagban.

Az SZVR közlése szerint Kijev aktívan bekapcsolódott a magyar kormány »lebontását« célzó kampányba, mert blokkolja Ukrajna európai integrációs folyamatát. Az anyag szerzői szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rezsimje az ukrán titkosszolgálatok és a Magyarországon élő diaszpóra potenciálját felhasználva destabilizálja a helyzetet Magyarországon.”

Nem a szemed káprázik, tényleg ez van ott az MTI-ben

Alighanem már készül Szijjártó Péter válasza, amely a leghatározottabban utasítja vissza a magyar belpolitikába történő beavatkozást, hiszen ezt a magyar kormány soha nem tűrte, ahogy maga sem avatkozott be más országok belügyeibe soha.

