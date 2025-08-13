Az új amerikai emberi jogi jelentés szerint semmi gond nincs a magyarországi Szuverenitásvédelmi Hivatallal

Jelentősen lecsupaszított formában jelent meg az Egyesült Államok új emberi jogi jelentése: a korábbi évekhez képest egész szakaszokat távolítottak el belőle, így a kormányzati korrupció és az LMBTQ+ személyek üldözésének témája is jóval kevesebb figyelmet kap benne – írja a BBC összefoglalóját ismertetve a Telex.

Az amerikai külügyminisztérium álláspontja szerint is átalakították a jelentést, éspedig annak érdekében, hogy „eltávolítsák a felesleges részeket és növeljék az olvashatóságot”.

„Az év során nem történt jelentős változás az emberi jogi helyzetben Magyarországon. Nem érkezett hiteles jelentés jelentős emberi jogi visszaélésekről. A kormány hiteles lépéseket tett az emberi jogi visszaéléseket elkövető tisztviselők azonosítása és szankcionálása érdekében, és meghatározta azokat a területeket, ahol javulásra van szükség” – olvasható a Magyarországra vonatkozó részben a Telex szerint.

Ennek sajtószabadságról szóló fejezetében – amely a jelentés szerint biztosítva van Magyarországon – a Szuverenitásvédelmi Hivatal felállításáról is szó esik, de kritikát ezzel kapcsolatban sem fogalmaznak meg.

Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke a tihanyi Tranzit fesztiválon, 2024. augusztus 24-én Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A hivatal a jelentés szerint a „bűnüldöző szervek segítségével a külföldi szereplőkkel kapcsolatban álló szervezeteket vette célba”. Megemlítik a Szuverenitásvédelmi Hivatal tavalyi, Átlátszóval és Transparency Internationallel szemben indított vizsgálatát is. Ezzel kapcsolatban azt írják, hogy a vizsgálat végén megszületett jelentés arra jutott, az „Átlátszó külföldi finanszírozást fogadott el, és olyan tevékenységekben vett részt, amelyek célja az állami és társadalmi döntéshozatali folyamatok befolyásolása volt, valamint egy komplex nemzetközi hálózat része volt, amely finanszírozói érdekeit képviselte, és ezzel jelentős politikai, gazdasági és társadalmi kárt okozott az országnak”.

Feltűnő a jelentésben az is, hogy jóval kevesebb kritikát fogalmaz meg az Egyesült Államok egyes szövetségeseivel, így Izraellel és Salvadorral, mint például Brazíliával, Dél-Afrikával vagy akár az Egyesült Királysággal szemben.

A jelentés szerint több nyugat-európai országban, így az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Németországban is romlott az emberi jogi helyzet az online gyűlöletbeszédre vonatkozó szabályozások miatt. (via Telex)