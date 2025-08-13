Dróntámadás érte a Barátság-kőolajvezeték egyik oroszországi állomását, Szijjártó nekiesett az ukránoknak

Ukrajna támadást hajtott végre kedd éjjel egy olajszivattyúállomás ellen Unecsában, Oroszország csővezetékhálózatának központjában, az orosz Brjanszk régióban, Ukrajna és Fehéroroszország határának közelében.

A támadás nyomán tűz ütött ki a létesítmény területén, robbanásokat is lehetett hallani – közölte a kijevi vezérkar. Ezeket az állításokat a Bloomberg nem tudta ellenőrizni. Kijev nem részletezte, hogy a támadás megszakította-e az olajszállítást, a kérdésekre az orosz olajvezeték-üzemeltető Transznyeft sem reagált. A brjanszki régió kormányzója, Alekszandr Bogomaz annyit közölt, hogy rakéta- és dróntámadás következtében tűz ütött ki a létesítményben, de ezt eloltották.

Emléktábla a százhalombattai finomítóban Fotó: ATTILA KISBENEDEK/AFP

Az unecsai olajszivattyúállomás a Barátság-vezeték egyik kulcsfontosságú létesítménye, amelyen keresztül Oroszország nyersolajat szállít Magyarországra és Szlovákiába, valamint kazah olajat továbbít Németországba. Az állomás a Baltic Pipeline System-2 része is, amely az orosz nyersolajat az ország második legnagyobb olajexport-létesítményéhez, az Ust-Luga kikötőhöz szállítja a Balti-tengeren.

Az Unecsa állomáson történt támadás csak a legújabb egy sor dróncsapás közül, amelyek az orosz olaj- és gázlétesítményeket érintették ebben a hónapban, Donald Trump és Vlagyimir Putyin elnökök péntekre tervezett találkozója előtt. A hónap elején Ukrajna négy orosz finomítót támadott meg, ami három, az olajipari óriás Rosneft PJSC tulajdonában lévő üzem működését zavarta meg. Kedden Ukrajna bejelentette, hogy megtámadott egy fontos héliumgyárat Oroszországban - írja a Bloomberg.

Magyar reakciók

Az érintett magyar cég, a Mol minden sajtóérdeklődésre azt a kurta, de informatív választ adta, hogy

„a kőolajszállítás az ütemterveknek megfelelően zajlik.”

Szijjártó Péter viszont nem finomkodott az ukránokkal, sőt, Orbán Viktorhoz hasonlóan egy burkolt fenyegetést is megeresztett. „Magyarország jelenleg Ukrajna első számú villamosenergia-ellátója, nélkülünk az ukrán energiabiztonság meglehetősen instabillá válna. Különösen ennek tekintetében felháborító a Magyarországot kőolajjal ellátó, így hazánk energiabiztonságában kulcsszerepet játszó Barátság-vezeték elleni újabb ukrán támadás” - írta.

„Határozottan felszólítjuk Ukrajnát, hogy ne veszélyeztessék Magyarország energiaellátásának biztonságát, és fejezzék be a Magyarországra vezető energiaszállítási útvonalak támadását abban a háborúban, amihez nekünk, magyaroknak semmi közünk nincsen!!!” Hogy az ukránok miért támadnak orosz létesítményeket, volt-e esetleg ennek valami előzménye, arra a magyar külügyminiszter nem tért ki.