Egyelőre csak az egyik blokk indult újra a francia atomerőműben, amelyet elleptek a medúzák

Újraindult szerdán reggel Nyugat-Európa legnagyobb atomerőművének egyik reaktora az észak-franciaországi Gravelines-ben, miután a létesítmény két nappal ezelőtt teljesen leállt a medúzák tömeges megjelenése miatt - közölte az EDF francia áramszolgáltató.

Ez az egység hétfő reggel automatikusan leállt, mert a hűtésére szolgáló vízszivattyú-állomásokban tömegesen és előre nem látható módon jelentek meg medúzák. A 2-es, a 3-as és a 4-es blokk vasárnap este álltak le, és még nem indultak újra, az üzembe helyezésük folyamatban van, újraindításuk a következő napokban várható.

Medúzák hesszelnek a parton augusztus 11-én, a háttérben Gravelines atomerőműve Fotó: SAMEER AL-DOUMY/AFP

Az automatikus leállások „nem voltak hatással a létesítmények és a személyzet biztonságára vagy a környezetre” az üzemeltető szerint.

Az Északi-tenger partján fekvő Gravelines reaktorai számát és termelési kapacitásukat tekintve Nyugat-Európa legnagyobb atomerőműve (6 darab, egyenként 900 megawatt teljesítményű nyomottvizes reaktor). Tavaly ez az erőmű Franciaország északi régiója villamosenergia-fogyasztásának 60-70 százalékát fedezte.

A termelést már az 1990-es években is zavarták a medúzák, és ugyanez a jelenség az Egyesült Államokban, Skóciában, Svédországban és Japánban is előfordult a 2010-es években. A tengeri állatok világszerte történő elszaporodása több tényezőnek is köszönhető, köztük az óceánok és az éghajlat felmelegedésének, de a túlhalászásnak is, amely fokozatosan kiirtja a medúzák természetes ellenségeit, köztük a tonhalat. (MTI)