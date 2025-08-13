Eltűnt egy 35 éves finn nő Budapesten, a Köki környékén látták utoljára

Eltűnt egy 35 éves finn nő Budapesten, a XI. Kerületi Rendőrkapitányság keresi. A nőt augusztus 9-én a Báthory utca és a Köki terminál környékén látták utoljára.

Laakso Kaisa Liisa Kristiina körülbelül 170 centiméter magas, hosszú, vállig érő egyenes, szőkés-barna hajú, kék szemű.

Laakso Kaisa Liisa Kristiina Fotó: police.hu

A rendőrség azt kéri, ha bárki tud a nőről valamit akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es díjmentes segélyhívó számon.