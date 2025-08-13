Free Palestine! – biztatta a párizsi légiirányító a felszállni készülő izraeli gép legénységét

Felfüggesztettek egy légiirányítót a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren, mert a „Free Palestine” szlogennel biztatta az El Al izraeli légitársaság egyik járatának legénységét a velük folytatott rádióbeszélgetés során.

„A felvételek elemzése bizonyítja, hogy az eset megtörtént” – írta az X-en Philippe Tabarot francia közlekedési miniszter, hozzátéve, a légiirányítót „újabb utasításig minden munkavégzési lehetőségtől megfosztották”.

Az AFP értesülése szerint a kijelentés hétfő reggel hangzott el, amikor a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről készült felszállni az El Al járata.

Ez az El Al-gép nem az az El Al-gép Fotó: NICOLAS ECONOMOU/NurPhoto via AFP

„Fegyelmi eljárás indult az ügyben. A szankció a tények súlyosságának megfelelő lesz” – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az eset sérti „a rádiókommunikáció szabályait, amelyeknek a légiforgalom biztonságára és szabályosságára kell korlátozódnia”, és kimeríti a francia légiforgalmi irányítókra vonatkozó „köztisztviselői semlegességi kötelezettség megsértését” is. (MTI, Times of Israel)