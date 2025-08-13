Harmadfokú hőségriasztást adtak ki

Az Országos Tisztifőorvos a HungaroMet legfrissebb előrejelzése alapján augusztus 14-én (csütörtök) 00.00 órától augusztus 17-én (vasárnap) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást rendel el az ország teljes területére.

Ez a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent, még jó általános állapot mellett is. A következő napokban a napi középhőmérséklet több helyen meghaladhatja a 27 fokot, a legmelegebb órákban akár 35 fok fölé is emelkedhet a hőmérséklet. Mármint árnyékban.

A közleménben a fentiek mellett kitérnek arra is, hogy mindenki próbáljon meg rendesen hidratálni, egyben kerülni az alkohol-, a koffein- és a magas cukortartalmú italokat, amik növelik a kiszáradás kockázatát. Ezek mellett próbálja mindenki kerülni a tűző napot, érdemes árnyékos helyekbe húzódni. Vagy el se indulni otthonról.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy vasárnap óta az egész országban tűzgyújtási tilalom van érvényben: erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tilos tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, a legkisebb szikrától és hőforrástól is meggyulladhat, ezért a szabadban sehol nem tanácsos tüzet gyújtani. Saját kertben szabad bográcsozni, grillezni, de a tüzet ne hagyják felügyelet nélkül.