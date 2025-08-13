Legalább 20 ember fulladt a Földközi-tengerbe, amikor felborult egy migránsokat szállító csónak nem messze Lampedusától

Csaknem száz migránst szállított egy Líbiából útnak indult csónak, amely legkevesebb 20 ember halálát okozva szerdán felborult a Földközi-tengeren az Olaszországhoz tartozó Lampedusa szigetétől nem messze – közölte az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) olaszországi szóvivője az X-en.

A tenger Lampedusánál, 2023. szeptember 26-án. Fotó: TIZIANA FABI/AFP

A hatóságok további 12-17 embert keresnek még a baleset helyszínének közelében, hatvan túlélőt pedig a szigetre szállítottak. Az ő beszámolóik szerint a csónak mintegy 92-97 utassal a fedélzetén hagyta el Líbiát.

Az UNHCR adatai szerint a szerdai hajótörést nem számítva az év eleje óta 675 migráns halt meg a Földközi-tengeren való átkelés során. (MTI)