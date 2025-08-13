Letartóztatták a volt dél-koreai elnök feleségét

külföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Letartóztatták a korábban bebörtönzött volt dél-koreai elnök, Jun Szogjol feleségét, a vád szerint részvénymanipuláció és megvesztegetés miatt. A volt first lady kedden egy négyórás bírósági meghallgatáson vett részt, ahol taadta az összes vádat. Ennek ellenére a bíróság letartóztatási parancsot adott ki, hivatkozva arra, hogy fennáll a bizonyítékok megsemmisítésének kockázata.

Az ügyészek szerint a nő több mint 800 millió won (577 940 dollár) nyereségre tett szert azzal, hogy részt vett egy a Deutsch Motors részvényeinek árfolyamát befolyásoló csalásban. Ez egyébként még azelőtt történt, hogy férjét az ország elnökévé választották volna. Ezeken túl állítólag egy gyémántnyakéket és két Chanel táskát is elfogadott a Unification Church-től, üzleti szívességekért cserébe. Másfél évvel ezelőtt egyébként még egy Dior-táskáról volt szó.

A nőt ezeken felül még azzal is vádolják, hogy beavatkozott a jelöltek kiválasztásába a 2022-es parlamenti választásokon és a tavalyi parlamenti választásokon. (BBC)

külföld megvesztegetés letartóztatás jun szogjol Kim Keon Hee dél-korea
Kapcsolódó cikkek

A dél-koreai first lady Dior táskáján múlhat az áprilisi választások eredménye

Egy lelkésztől kapta ajándékba. Hogy miért, az nem derült ki. Az sem, hogy miért fogadta el.

Mészáros Juli
külföld