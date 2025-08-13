Megjelentek a Nemzeti Gárda katonái Washingtonban

Fotó: KAYLA BARTKOWSKI/Getty Images via AFP

Már megjelentek a Nemzeti Gárda katonái Washington utcáin, azután, hogy Donald Trump amerikai elnök közölte, „visszaveszi” a fővárost, egyben Columbia kerületi önkormányzati törvényének 740. szakaszára hivatkozott, ami a washingtoni rendőrséget közvetlen szövetségi ellenőrzés alá helyezi. Trump közölte, hogy a „törvény és a rend helyreállításának” elősegítése miatt beveti a Nemzeti Gárdát, saját közösségi oldalán pedig azt írta: „Washington felszabadul”, illetve hogy „eltűnik a bűnözés, a kegyetlenség, a mocsok és a söpredék”. Ehhez pedig hozzátette: „Én újra naggyá teszem a fővárosunkat”.

Fotó: KAYLA BARTKOWSKI/Getty Images via AFP

Trump azért vezényelte a gárdistákat a városba és vette át az irányítást a rendőrség felett, mert szerinte az erőszakos bűncselekmények már kezelhetetlenek. Muriel Bowser, Washington demokratapárti polgármestere tagadta, hogy a bűnözés elszabadult volna a városban, a csapatok bevetését „autoriter lépésnek” nevezte. Trump hasonló bevetésekkel fenyegetőzött New York és Chicago ellen is.

A BBC azt írja, 800 katona és 500 szövetségi rendfenntartó ügynök bevetésére lehet számítani. Kedd este több páncélozott járművet is lehetett látni a városközpontban és a turisztikai látványosságoknál. Több kormányépület előtt barikádokat emeltek, sok helyen pedig turistákkal fotózkodtak.

Fotó: ANDREW LEYDEN/Getty Images via AFP

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára szerint hétfő este 23 embert tartóztattak le. Ehhez hozzátette, hogy „a következő hónapban a Trump-kormány könyörtelenül üldöz majd és tartóztat le minden, törvényszegő, erőszakos bűnözőt, aki aláássa a közbiztonságot és a törvénytisztelő amerikaiakat veszélyezteti”.

Washington polgármestere kedd este egy városi közgyűlésen felszólalt Trump ellen, és a közösség tagjaitól azt kérte: „védjék meg városunkat, védjék meg autonómiánkat, védjék meg önkormányzatunkat, álljanak szembe ezzel az emberrel, és gondoskodjanak arról, hogy demokrata képviselőket válasszunk, hogy legyen támaszunk ez ellen az autoriter törekvés ellen”.