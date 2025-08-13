Nem hagyják magukat a Pázmány pszichológusai, akiket elmarasztaltak a szexuális kisebbségek melletti kiállásukért

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Zsila Ágnes az egyik legnagyobb tudományos teljesítményű fiatal pszichológusnak számít Magyarországon, sokat publikál nagy nemzetközi lapokban, tavaly habilitált, az ELTE-n gyorsan ki is nevezték egyetemi docensnek. Főállásában, a Pázmányon is úgy tűnt eleinte, hogy sínen van a dolog, a rektor is támogatta a kinevezését - a folyamat idén év elején mégis megakadt.

Zsila azt gyanította, azért, mert nem akarta kitölteni a felekezeti hovatartozására vonatkozó kérdést, ezért konzultációt kért Birher Nándor dékántól, aki azt mondta neki, hogy Veres András püspök, a Pázmány egyházi fenntartójának képviselője tagadta meg a kinevezését. Mint azonban később Birher elárulta: valójában nem is a vallási nyilatkozattétel hiánya volt a fő gond, hanem, hogy „tudományos szakfolyóiratcikkeiben »foglalkozik a nemi irányultsággal«”.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Zsila Ágnes egyike annak a három pszichológusnak, akik ellen Birher júniusban etikai vétség miatt vizsgálatot indított Kengyel Judith Gabriella és Szondy Máté mellett, mert a Pázmány kutatói a HVG-n a szexuális kisebbségek mellett kiálló cikket írtak arról, hogy „minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű”. Az etikai eljárás után a pszichológusokat figyelmeztetésben részesítették, és katolikus továbbképzésre küldték őket az egyház tanításáról.

Nemcsak ők lehettek elégedetlenek az elmarasztaló döntéssel, ugyanis a diplomaosztón a tanítványaik is kiálltak mellettük.

Teológia kontra pszichológia?

Mint a 444 megtudta, a három pszichológus az ügyben most a Pázmány rektorához fordult. A teológus-pap Kuminetz Gézától azt kérik, vonja vissza a Birher Nándor dékán által hozott határozatot, mert azt „teljes mértékben méltatlannak, igazságtalannak, és a tudományos szabadságot korlátozó intézkedésnek” tartják. Szerintük a „félreértés” mögött alapvetően a teológia és a pszichológia különböző megközelítései álltak, de ezt nem fegyelmi úton kellene tisztázni.