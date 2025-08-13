Nem hagyják magukat a Pázmány pszichológusai, akiket elmarasztaltak a szexuális kisebbségek melletti kiállásukért

belföld
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Zsila Ágnes az egyik legnagyobb tudományos teljesítményű fiatal pszichológusnak számít Magyarországon, sokat publikál nagy nemzetközi lapokban, tavaly habilitált, az ELTE-n gyorsan ki is nevezték egyetemi docensnek. Főállásában, a Pázmányon is úgy tűnt eleinte, hogy sínen van a dolog, a rektor is támogatta a kinevezését - a folyamat idén év elején mégis megakadt.

Zsila azt gyanította, azért, mert nem akarta kitölteni a felekezeti hovatartozására vonatkozó kérdést, ezért konzultációt kért Birher Nándor dékántól, aki azt mondta neki, hogy Veres András püspök, a Pázmány egyházi fenntartójának képviselője tagadta meg a kinevezését. Mint azonban később Birher elárulta: valójában nem is a vallási nyilatkozattétel hiánya volt a fő gond, hanem, hogy „tudományos szakfolyóiratcikkeiben »foglalkozik a nemi irányultsággal«”.

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Zsila Ágnes egyike annak a három pszichológusnak, akik ellen Birher júniusban etikai vétség miatt vizsgálatot indított Kengyel Judith Gabriella és Szondy Máté mellett, mert a Pázmány kutatói a HVG-n a szexuális kisebbségek mellett kiálló cikket írtak arról, hogy „minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű”. Az etikai eljárás után a pszichológusokat figyelmeztetésben részesítették, és katolikus továbbképzésre küldték őket az egyház tanításáról.

Nemcsak ők lehettek elégedetlenek az elmarasztaló döntéssel, ugyanis a diplomaosztón a tanítványaik is kiálltak mellettük.

Teológia kontra pszichológia?

Mint a 444 megtudta, a három pszichológus az ügyben most a Pázmány rektorához fordult. A teológus-pap Kuminetz Gézától azt kérik, vonja vissza a Birher Nándor dékán által hozott határozatot, mert azt „teljes mértékben méltatlannak, igazságtalannak, és a tudományos szabadságot korlátozó intézkedésnek” tartják. Szerintük a „félreértés” mögött alapvetően a teológia és a pszichológia különböző megközelítései álltak, de ezt nem fegyelmi úton kellene tisztázni.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
belföld katolikus egyház ppke etikai eljárás melegjogok pázmány Kuminetz Géza Kengyel Judith Gabriella Szondy Máté Zsila Ágnes tudományos szabadság pszichológia Birher Nándor Bognár Bulcsu LMBTQ veres andrás Csigó Katalin
Kapcsolódó cikkek

Fegyelmit indított a Pázmány három pszichológus ellen, mert kiálltak amellett, hogy minden szeretetre épülő kapcsolat egyenértékű

A katolikus egyetemről egy docenst már ki is rúgtak, miután a melegek elfogadását kutatta. Átszervezésre hivatkoznak, de korábban jelezték, hogy a kutatási témájával van baj.

Kolozsi Ádám
belföld

Diplomaosztón álltak ki a fegyelmi eljárás alá vont tanáraik mellett a pázmányos pszichológushallgatók

Az oktatók bűne az volt, hogy a Pride előtt megjelent egy cikkük a melegek kirekesztéséről és a szivárványcsaládokról.

Inkei Bence
belföld

A katolikus egyház tanításáról szóló „továbbképzésen” kell részt vennie a három, melegek kirekesztése ellen kiálló pázmányos pszichológusnak

Ingyenesen biztosítja számukra a bölcsészkar.

Kaufmann Balázs
belföld