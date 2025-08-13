Nem lennék Mészáros Lőrinc helyében!

tragédia
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Cikk ajándékozása

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Tényleg nem. És igyekszem elmagyarázni, hogy jóérzésű emberként miért nem érdemes irigyelni ezt a szomorúság Bermuda-háromszögében elveszett, szerencsétlen dollármilliárdost.

Kezdhetném ott, hogy magára valamit adó ember nem lesz egy félfasiszta kétharmaddiktátor strómanja (fideszül: straumannja). Azonkívül, hogy ezt diktálja a (keresztény) morál, maga a főbérlő, a tartótiszt, a finanszírozó, a bábmester, Orbán Viktor is szépen elmagyarázta, miért nem érdemes eladni, bérbe adni, lízingeltetni magunkat:

„Az a dolog, amikor az embert megveszik, az olyan, mintha kiüresítenék. Tehát onnantól kezdve, mint egy mákgubó, nem? Tehát elveszíti azt, ami igazából érdekes benne, mert az érdekes dolog az emberben a szabadság, a szuverenitás, az autentikusság, a saját gondolat, a saját érzés, de abban a pillanatban, hogy meg vagy véve, és nem vagy önmagad, elveszted az érdekességedet.”

De tételezzük fel, hogy Mészáros Lőrincnek, ennek a kemény kun embernek vastag bőr van a képén.

Mészáros Lőrinc az idei BL-döntő előtt, a müncheni Infinity Hotel bejáratánál
Fotó: Botos Tamás/444

Tegyük fel, hogy a kétezres években nem voltak erkölcsi aggályai, és megunta, hogy csak egyszerű gázszerelő, így amikor amúgy is leszállóágba került a biznisze, bátran megragadta a carpe diemet. Előbb a vezér falujának futballfelelőse, aztán felcsúti helytartója, később al-, majd pót-Simicskája, idővel az ország egyik – az állami vasút és a posta utáni – legnagyobb foglalkoztatója, végül az ország leggazdagabb embere, sőt a Föld ezer leggazdagabb emberének egyike lett. Mindezt képzettség nélkül, nulla nyelvtudással (az anyanyelvét is ideértve).

Az egyszemélyes vagyonkezelő mefisztói alkuja meg is hozta a gyümölcsét: az eltérített közpénzbilliókból futotta fényűző esküvőre, százmilliós autókra, harci járművekre, kisebb, majd nagyobb jachtokra, helikopterre és magánrepülőre, védett állatokra, egzotikus vadászatokra, mindenféle fölösleges szarra.

De a szegény ember Warren Buffettje hamar rájöhetett, hogy az áhított paradicsom tiltott gyümölcs volt: ekkora pszeudovállalkozónak, műoligarchának, álúrnak lenni elsősorban nyűg, másodsorban katasztrófa.

El nem tudom képzelni, hogy jó érzés lehet, amikor falusi – hogy finoman fogalmazzunk – down-to-earth polgármesterként kénytelen vagy nyaralás közben egy Interpol által körözött – a fajgyűlölet határát pont átlépő pártod által éppen támadott származású, vagyis – arab maffiózó környékén titokban sertepertélni. Vagy hogy ne lenne iszonyúan kellemetlen, amikor gyorsan tüzet kell oltanod, miután kiderül, hogy valamelyik beosztottad eltüntette a pénzed egy részét, pláne úgy, hogy az valójában nem is a te pénzed.

De rendben van, ez még nem a világvége, elvégre sokan vannak, akik megalázó munkát kénytelenek végezni a papíron jóval nagyobbnak tűnő fizetésükért cserébe, és olyanok is többen akadnak, akik udvari bolondként hosszú évek óta csinálnak magukból idiótát ország-világ előtt. Az ilyen embereknek – miközben éppen elkótyavetyélik a hitelüket és az önbecsülésüket – hagyományosan legalább az otthon és a szabadidő nyújthat némi vigaszt (ha a nyugtatókat, kedélyjavítókat és egyéb kábítószereket nem számítjuk). De a nyakamat tenném rá, hogy Mészáros Lőrinc esetében ebben sincs köszönet, mégpedig egyszerű okból kifolyólag: a NER miatt.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
tragédia életmód problémák szomorúság mészáros lőrinc gazdagság
Kapcsolódó cikkek

Belvárosi önkormányzat: Juhász Péter egy straumann!

Az ötödik kerületi önkormányzat levélben reagált Juhász Péter Facebook-posztját szemléző cikkünkre. De még hogy!

Rényi Pál Dániel
politika

Orbán: Nagy volt a gebasz

A miniszterelnök Dopeman műsorában elmondta, miért tartja borzalmasnak és ártalmasnak az oligarchák hivalkodását.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Mészáros Lőrinc: Abban, hogy eljutottam idáig, bizonyára szerepet játszik a Jóisten, a szerencse és Orbán Viktor személye

Kacagjon óraszám Lőrinc bohóccal, a nagy nevettetővel! Kegyetlen lendülettel szórja a poénokat Felcsút polgármestere. Most végre itt van minden vidám pillanat a Heti Válasz interjújából.

Herczeg Márk
vicc

Mészáros Lőrinc közel van ahhoz, hogy a világ 1000 leggazdagabb embere közé kerüljön

A Forbes több mint 3000 fős globális gazdaglistáján rajta kívül még három magyar szerepel.

Haász János
gazdaság

Mészáros Lőrinc: „Az életről sok mindent gondolok én jómagam is”

Lehengerlő motivációs beszédet mondott fiataloknak a magyar történelem legsikeresebb vállalkozója, tele felejthetetlen tanácsokkal.

Urfi Péter
filozófia

Mészáros Lőrinc első milliárdjának rejtélyes története

Nem győzi hangsúlyozni, hogy már a NER előtt milliárdos volt, közben a Jóistennek, a szerencsének, Orbán Viktornak hálálkodott, na meg Simicska Lajosnak. Időbeli egybeesés: 2009-ben volt az első látványos felcsúti fociépítkezés.

Haszán Zoltán
gazdaság

Andrea, Lőrinc, a homár-mangó krémfresch és a hirtelen kisütött Hermes táska

Mit árul el korunkról és a kortárs politikai-gazdasági elitről Várkonyi és Mészáros alcsúti lagzimenüje.

Szily László
gasztronómia

Várkonyi egymillió forintos nadrágban szállt ki a százmilliós autóból

Megdolgozott érte.

Botos Tamás
DIVAT

Magyar Hang: Harci járművek parkolnak Mészáros tavánál

A képeket Hadházy Ákos készítette Bicskén. Az egyik jármű BDRM–2-es típusú páncélos.

plankog
POLITIKA

A NER győzeteseivel a fedélzetükön gyakran keresztezi egymás útját egy 17 milliárd forintos magánrepülő és egy hétmilliárd forintos jacht

Orbán Viktort is fotózták már leszállni a gépről, amely gyakran repül oda, ahol az a jacht van, aminek a fedélzetén Mészáros Lőrincet és üzlettársait is látták már.

Király András
POLITIKA

Komoly állami segítséggel született meg a bank, ami Mészáros Lőrincék alá rakta a vadonatúj szuperjachtot

Nemzetstratégiai jelentőségű hajón szürcsölhette a dobozos kávét a leggazdagabb magyar felesége.

Czinkóczi Sándor
POLITIKA

Megint nem gyalog: helikopterrel, majd magángéppel jutott el Andrea és Lőrinc a Reszkessetek betörők szállodájába New Yorkban

A Plazában a napi szobaár 400 ezer és 1,7 millió forint között mozog, Kevin fagyikelyhe 500 dollár. Várkonyi most csak 590 eurós pamutpólót viselt.

Szily László
ÉLET

Mészáros Lőrincék beismerték, hogy zebrákat tartanak Alcsútdobozon

Törődésből és jó szándékból, hogy életüket meghosszabbítsák, életminőségüket javítsák.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Mészáros Lőrinc a tádzsikisztáni Pamír hegységben vadászott kőszáli kecskére és sziklaszarvasra

A leggazdagabb magyar nomádabb vidékekre jár, mint a többi fideszes szupervadász.

Gazda Albert
szórakozás

Totális háború a valóság ellen

Már el sem férnek az interneten a Fidesz rasszista álhírei, miközben a suttogó propaganda szerint az ellenzék mecseteket épít, és mindenhova migránsokat költöztetne, az ISIS pedig szórólapokon keres lakásokat. Egy megvalósult disztópiában élünk.

Herczeg Márk
POLITIKA

Ghaith Pharaon hajóját valahogy épp Mészáros Lőrinc jachtja mellé sodorta nyáron a tenger

A pénzmosásért körözött üzletember és a gázszerelésből meggazdagosott polgármester is Splitben töltötte egy augusztusi estét. Ugyanazt az estét.

Czinkóczi Sándor
közlekedés

Cikkünk után kirúgta a V-Híd vezérigazgatóját Mészáros Lőrinc

Sárváry István helyét Deák Gábor, a ZÁÉV vezérigazgatója veszi át ideiglenesen veszi át, aki amúgy a leggazdagabb magyar másik építőcégének, a ZÁÉV-nek is vezetője.

Kaufmann Balázs
gazdaság

Nem vicc: baromi dühösek vagyunk, mert nagyon kilóg a lóláb, ezek megőrültek, teljesen szürreális!

A Megafon Cinematic Universe bemutatja: a fideszes influenszerek körúti rikkancsokat, vadnyugati zsibárusokat és kétségbeesett tévéshopos csalókat megszégyenítő módon csinálják a végtelen, sokmilliárdos fesztivált.

Herczeg Márk
POLITIKA

Miért nem kell félni attól, hogy turbófokozatba kapcsol az orbáni posztfasizmus?

A kormány egyre többször bizonyítja: nemhogy a liberalizmust, a joguralmat és a demokráciát, de a legalapvetőbb emberi minimumot sem tiszteli. Mégsem érdemes rettegnünk attól, hogy elkezdenek öldökölni.

Herczeg Márk
vélemény

Orbán Viktor közeli és távoli rokonai, barátai, haverjai, ismerősei és szolgáltatói, akiknek bejött az üzlet

A miniszterelnök azt állítja, üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Közben nemcsak a pártja és kormánya élén dolgozó több beosztottja, hanem a tágabb családja, rokonainak rokonai, csomó barátja és neki szolgálatot tevő ismerőse is közpénzből gazdagodott meg alaposan.

Herczeg Márk
üzlet

Ifjabb Mészáros Lőrinc Ferrarijának gumija leeresztett

A felcsúti benzinkúton kellett felpumpálni.

Diószegi-Horváth Nóra
életmód

Magyarósi Csabának, Ördög Nórának és Rákóczi Ferencnek is fizetett az MVM, a legjobban viszont Balásy Gyula cége járt a cég influenszerkampányával

Az MVM nemzetbiztonsági érdekekre hivatkozva titkolja a szerződések részleteit.

Molnár Kristóf
gazdaság
Videó

Éjfekete Lamborghinivel gurult be mellénk az ember, aki rommá kereste magát a propagandával

Egy autóverseny előtt tudunk beszélni az állami hirdetéseket gyártó Balásy Gyulával, aki csak azért nem a Ferrarijával indult, mert az épp elromlott.

Kiss Bence, Németh Dániel, Kovács Bendegúz, Czinkóczi Sándor
video

Valami baj tényleg érte Balásy Gyula tűzpiros Ferrariját

Tréleren kellett elszállítani az elromlott csodaautót.

Czinkóczi Sándor
közlekedés

Bojler

Egy történet, amelyben Mészáros Lőrinc gerince megfeszül. Olvass bele A banánujjú ember című novelláskötetbe.

Sarkadi Zsolt
irodalom

Az ázsiai vendégmunkások beilleszkedésére nagyobb az igény, mint az esély, életútjukat a magasabb fizetés alakítja

Néhány év alatt több ezer ázsiai vendégmunkás érkezett Magyarországra, és a számuk csak nőni fog. Hogy érzik itt magukat, és mit szólnak hozzájuk a befogadó települések lakói? Személyes interjúk mellett reprezentatív közvélemény-kutatás segít választ adni a kérdésekre.

444.hu
belföld
Videó

A NER „lázadása” saját milliárdosai ellen

Most már tényleg elég volt a luxizásból – fakadtak ki a Fideszben, érzékelve a közhangulatot. A probléma valódi okáról mégsem akarnak beszélni, mert az már túlságosan kényelmetlen kérdésekhez vezetne. Inkább nekimennek annak a sajtónak, ami bemutatta a fényűzést.

Kiss Bence, plankog, Jelinek Anna, Kovács Bendegúz, Kristóf Balázs
video

Mészárosék nem fogták vissza a nyaralást: erre jár a Rose d'Or idén nyáron

A nyár eddig Mészároséknál: a magánhelikoptert kicsit hanyagolva New Yorkból Nizzába repültek, ahol hetekig hajóztak Monaco és Saint Tropez között a Rose d'Orral, időnként pedig megtett a magánrepülő egy Nizza-Budapest-Nizza menetet.

Haszán Zoltán, Németh Dániel
ÉLET

Magyarország leggazdagabb emberét kizárta a konyhából a felesége

Pénzzel, hatalommal és szerelemmel sem lehet elérni mindent: hiába Orbán Viktor jó barátja, hiába az összekeccsölt dollármilliárdok, Mészáros Lőrincet nem szívesen engedi be a saját konyhájába Várkonyi Andrea.

Herczeg Márk
karácsony