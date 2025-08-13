Olaszországi szállodákból lopták el tízezrek személyes adatait hackerek

Több tízezer szállóvendég személyes adatait lopták el hackerek olaszországi hotelek szervereiről. A Mydocs nevű hacker csoport az olasz hatóságok szerint napok óta árulja a több mint 70 ezer dokumentumot (beszkennelt személyigazolványokat, útleveleket, jogosítványokat) a darkneten, az árak 800-tól 10 ezer euróig terjednek.

Az érintett hotelek jellemzően a felső árkategóriába tartoznak. Trieszt, Velence, Capri, és a spanyolországi Mallorca is érintettek a támadásban. Az olasz rendőrség szerint a hacker csoport júniusban juthatott be a hotelek szervereire, hónapok óta gyűjthették a dokumentumokat.

Azt is elárulták, hogy külföldi személyek adatai is a hekkerek kezére kerültek, de az érintettek állampolgárságát nem hozták nyilvánosságra.

A Corriere del Veneto velencei napilap szerint csak a városban lévő négy csillagos Ca’ dei Conti nevű hotelből 38 ezer dokumentum tűnt el.

Canal Grande, Velence, 2025. június 24. Fotó: STEFANO RELLANDINI/AFP

Olaszországban (ahogy Magyarországon is), bármilyen szállásra való becsekkoláskor a vendégnek igazolnia kell a személyazonosságát. A dokumentumról a szállásadó másolatot készít, amit meghatározott ideig őrizhet. Sok hotel ma már teljesen digitalizálta ezt a folyamatot, ezt használhatták ki a hackerek. (Der Spiegel)