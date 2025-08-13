Pachmann Péter távozik a TV2 képernyőjéről

„Augusztusban elköszön a nézőktől Pachmann Péter, aki a TV2 indulása óta meghatározó arca volt a csatornának” – közölte a TV2, majd gyorsan hozzátették, hogy Pachmann csak a képernyőről tűnik el, mert „a háttérben aktívan részt vesz a TV2 Akadémia megújításában”.

Azt írják, hogy a döntés mögött magánéleti okok állnak, és Pachmann „ősztől elsősorban édesapaként szeretne jelen lenni, ami új időbeosztást és más fókuszt kíván”, vagyis ez „tudatos váltás”.

Remélhetőleg így most lesz ideje újabb videóklipek forgatására is.

Pachmann Péter a 2022-es választás előtt kihagyta a szereplést a TV2 azon videójában, amiben Szalai Vivien vezetésével a csatorna arcai a Fidesz újraválasztása mellett kampányoltak. A Media1 akkor azt írta, Pachmann, aki évek óta vezette a csatorna hírműsorát, azért nem szerepelt a videóban, mert „összeegyeztethetetlennek tartja a szereplést a televíziós műsorvezetéssel”.