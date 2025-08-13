Pokrovszki áttörés: 2022 tavasza óta nem volt ekkora bajban az ukrán hadsereg, pedig mindez megelőzhető lett volna

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Már a hazai sajtóban is megjelent a hír, ami már egy hete tudható volt: az oroszok jelentős előretörést értek el Pokrovszktól északra Dobropillija irányába. Többen felteszik a kérdést, hogy ez mégis hogyan történhetett. A helyesebb kérdés inkább az, hogy ez eddig hogy nem történt meg.

Ukrán katona néz be egy 2SZ1 Gvozgyika önjáró tarackba Pokrovszk környékén 2025. augusztus 5-én Fotó: DMYTRO SMOLIENKO/NurPhoto via AFP

Az áldozathibáztatás mindig gusztustalan, és fontos leszögezni, hogy a háborút a velejéig romlott Kreml-rezsimet irányító Vlagyimir Putyin indította. Azonban nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy a jelenlegi, a háború első napjait leszámítva a legkomolyabb krízist eredményező orosz áttörés nem jöhetett volna létre az ukrán katonai és politikai felsővezetés sorozatos és súlyos hibái nélkül. Ebben a cikkben arra keressük a választ, hogy katonai szempontokat figyelembe véve milyen okok vezettek ide és hogy milyen lehetőségeik vannak most az ukránoknak.

A pokrovszki csata döntő ütközete

Korábban több tucat munkaórát szenteltünk a pokrovszki csata legveszélyesebb, legkedvezőbb és legvalószínűbb cselekvési változatainak felvázolásához. Már ez utóbbi anyagban is jeleztük, hogy a pokrovszki csata merőben új irányt vehet és akár át is alakulhat dobropillijai csatává is. 2025. július utolsó hetében az oroszok áthelyezték a Pokrovszktól keletre zajló hadműveleti művelet súlypontját Mirnohradból Szuvorove felé. Július legvégére az oroszoknak sikerült Razinyénél és Fedorivkánál átkelniük a Kazennij Torec folyón és egy kisebb hídfőt létrehozniuk, azonban a további előretörést az ukránok egy héten keresztül sikeresen tartóztatták fel.

Azonban augusztus első hetében az 51. összfegyvernemi hadseregtől érkező erősítésekkel tovább folytatták az előretörést. Pokrovsztól északra Szuvorove falucska környékén három napig tombolt a döntő fontosságú ütközet az ún. szuvorovei kiszögellésben, amely végére az oroszok ugyan elkönyveltek némi területi nyereséget, de augusztus 6-án ismét kénytelenek voltak leállítani a támadást. Ennek legfőképp az az oka, hogy az ukránok komoly erősítéseket (425. „Szkala” rohamezred és a „Stugna” különleges műveleti zászlóalj) küldtek a térségbe, amelynek köszönhetően – szigorúan saját becslések szerint – a kombinált erő- eszköz fölény 1:2,25 volt az oroszok javára. Ez pedig kevés a győzelemhez.

A pokrovszki csata fontosabb eseményeinek vázlata augusztus első heteiben. Illusztráció: Takács Márk

Pokrovszki csatából a vég kezdete

Magyarul én írtam először az oroszok súlypontáthelyezéses támadási módszeréről, de több, mint valószínű, hogy ezt az ukrán vezérkar sokkal hamarabb fel- és megismerte. 2025. augusztus 3-án (tehát amikor még zajlott a döntő fontosságú ütközete a pokrovszki csatának) elérhető volt nyílt információkból, hogy az oroszok a teljes 51. hadsereget Pokrovszktól északkeletre koncentrálják. Mindez azt jelenti, hogy az ukrán vezérkar valószínűleg már július legvégén tudott erről és ennek megfelelően vezényelték át a fent említett erősítéseket Pokrovszk északi előterébe. Ebben a helyzetben az ukrán vezérkarnak arra is gondolnia kellett volna, hogy mi lesz akkor, ha a terveik valósággá válnak és az oroszokat feltartóztatják a pokrovszki csata döntő fontosságú ütközetében a szuvorovei kiszögellésben.